A- A+

Luto Milhares de pessoas acompanham funeral de Bobby Charlton pelas ruas de Manchester Ex-jogador do Manchester United faleceu no último mês de outubro

Milhares de pessoas saíram às ruas nesta segunda-feira (13) para dar um último adeus à lenda do Manchester United e da seleção inglesa Bobby Charlton, que morreu no mês passado aos 86 anos.

O campeão mundial de 1966, considerado um dos melhores jogadores ingleses da história, morreu após uma queda acidental em sua residência, no dia 21 de outubro.

O carro funerário que transportava o caixão do famoso ex-jogador até a Catedral de Manchester foi calorosamente aplaudido ao passar por uma grande multidão.

No seu itinerário, a procissão passou por vários locais emblemáticos e intimamente ligados à carreira do jogador: o lendário estádio Old Trafford, palco de todas as suas conquistas, e a famosa "United Trinity", uma estátua que imortaliza Charlton, Denis Law e George Best, outras lendas do clube.

Mil convidados, incluindo o ex-técnico dos 'Red Devils' Alex Ferguson, o atual técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, e até o príncipe William compareceram à cerimônia religiosa posteriormente.

A missa contou ainda com a presença de alguns antigos e atuais jogadores, como Ryan Giggs, Roy Keane e o ex-capitão Bryan Robson, que declarou à BBC que Charlton era "um jogador fantástico, mas uma pessoa ainda mais bonita, disponível para todos".

"A fama nunca subiu à sua cabeça, nada contava mais para ele do que jogar o melhor possível pelo Manchester United e pela Inglaterra. Ele era um homem humilde, um modelo de pai de família", destacou Alex Stepney, ex-companheiro de equipe de Charlton.

- Sobrevivente de Munique -

Nascido em Ashington, uma cidade da classe trabalhadora no nordeste da Inglaterra, em 11 de outubro de 1937, Bobby Charlton assinou com o United aos 15 anos, clube pelo qual se sagrou campeão inglês em 1957. Outros troféus se seguiram a esse título, incluindo o de campeão da Copa dos Clubes Campeões Europeus em 1968. Após a carreira como jogador, começou a trabalhar na diretoria do clube.

Com a seleção dos 'Três Leões', ele disputou 106 partidas, marcando 49 gols, antes de se aposentar após a Copa do Mundo de 1970.

Mas ele também fazia parte da história de um país inteiro, além dos sucessos em campo, depois de ter sobrevivido ao acidente aéreo em Munique, em 6 de fevereiro de 1958.

Naquele dia, os 'Red Devils' fizeram escala na Baviera, vindos de Belgrado, onde haviam acabado de enfrentar o Estrela Vermelha e conseguiram a classificação para as semifinais da Copa da Europa. Devido à neve, o avião não conseguiu decolar corretamente e atingiu uma casa e um depósito de combustível, que pegou fogo.

Charlton sobreviveu com ferimentos leves. "Não passa um dia sem que eu não me lembre do que aconteceu e das pessoas que morreram", disse ele sobre o incidente.

Veja também

Futebol Com confrontos de ida e volta na semifinal, arbitral define formato do Pernambucano 2024