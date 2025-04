A- A+

ESTADOS UNIDOS Milionário promove evento de boxe que promete "parar" a Times Square com presença de estrelas Ryan Garcia, Devin Haney e Teofimo Lopez são nomes que estarão presentes no evento

Em uma iniciativa sem precedentes, a Arábia Saudita promoverá um evento de boxe em plena Times Square, em Nova York, na próxima sexta-feira (2). O card reúne estrelas como Ryan Garcia, Devin Haney e Teofimo Lopez, em uma ação que marca a expansão do país no cenário esportivo global e promete "parar" um dos maiores pontos turísticos da cidade.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o evento é organizado por Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita e conselheiro do país na Corte Real, em parceria com a revista The Ring, recentemente adquirida por ele. A iniciativa faz parte de uma estratégia do governo saudita para diversificar sua economia e fortalecer sua presença no esporte internacional, alinhada ao programa Vision 2030.





Veja anúncio:



A principal atração da noite será o retorno de Ryan Garcia, que enfrentará Rolando "Rolly" Romero pelo título vago dos meio-médios da WBA. Garcia volta aos ringues após uma suspensão de um ano por doping. No mesmo card, Devin Haney enfrentará José Ramírez, e Teofimo Lopez defenderá seu título dos super-leves da WBO contra Arnold Barboza Jr.

A escolha de Times Square como local do evento é simbólica e estratégica. Ao transformar um dos pontos turísticos mais icônicos do mundo em um ringue de boxe, a Arábia Saudita demonstra seu compromisso em elevar o perfil do esporte e atrair a atenção global.

