Milwaukee Bucks vence mais uma na NBA e garante melhor campanha geral da liga

A vitória dos Bucks contra o Chicago Bulls, por 105 a 92, nesta terça-feira, garantiu à franquia de Milwaukee o primeiro lugar geral da temporada regular da NBA. Faltando apenas duas partidas para o fim desta fase, o líder da Conferência Leste chegou a uma campanha de 58 vitórias e 22 derrotas. Com três jogos de distância, o segundo colocado Boston Celtics só pode chegar a 57 vitórias, mesmo caso do Denver Nuggets, que lidera o Oeste.

Sem a presença da estrela do time, o grego Giannis Antetokounmpo, os jogadores de garrafão lideraram a equipe na última noite. Enquanto o ala-pivô Bobby Portis foi o cestinha, anotando 27 pontos e pegando 13 rebotes, o pivô Brook Lopes veio logo abaixo, com 26. Jrue Holiday também foi destaque, quase alcançando um triplo-duplo. O ala-armador registrou 20 pontos, 15 assistências e oito rebotes.

As últimas duas partidas de Milwaukee serão contra o Memphis Grizzlies, nesta sexta-feira, e Toronto Raptors, no domingo. Com a melhor colocação geral garantida, o time terá vantagem de mando de quadra durante toda a fase de play-offs, para onde vira suas atenções. Campeões da NBA em 2020/21, os Bucks caíram na semifinal do Leste no ano passado, e querem voltar a fazer uma grande campanha na pós-temporada.

