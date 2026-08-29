Minas Brasília e Itabirito disputam semifinal do Brasileirão Feminino

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Neste sábado (29), a TV Brasil leva para as telinhas ao vivo o duelo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino Série A2 entre Minas Brasília e Itabirito. As duas equipes iniciam a partir das 21h20 a disputa por uma vaga na grande decisão nacional da temporada direto do Estádio Bezerrão, no Gama (DF).

As 'As Minas' carimbaram a vaga na semifinal após superarem o Ação-MT com duas vitórias por 1 a 0 nas quartas de final, primeiro fora de casa e depois no Estádio Bezerrão. O Itabirito avançou com autoridade diante do Sport após empate sem gols na Ilha do Retiro na partida de ida. A equipe mineira venceu a volta por 3 a 0 na Arena do Jacaré.

Com a presença na elite do Brasileirão Feminino Série A1 de 2027 já assegurada ao alcançarem a fase semifinal, ambos os clubes entram em campo com o objetivo máximo de conquistar a taça da Série A2. Do outro lado da chave, Atlético-PI e Vasco disputam a outra vaga na final.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino, a grande final da competição sub-17 e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Prêmio

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Ao vivo e on demand

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Serviço

Brasileirão Feminino Série A2 – Minas Brasília x Itabirito – Sábado (29), a partir das 21h20, na TV Brasil.

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