Corrida Coren-PE realiza Minimaratona da Enfermagem no Recife neste domingo (11) Além do Recife, circuito de provas passa por Petrolina, no dia 18, e em Caruaru, no dia 25 de maio

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) promove no próximo domingo (11), a 3ª edição da Minimaratona da Enfermagem (Minenf), no Recife.

A concentração ocorre a partir das 6h, na Rua da Aurora (nas proximidades da escultura do Caranguejo), na área central do Recife, com largada prevista para as 6h30.

O percurso único de 5km, às margens do Rio Capibaribe, segue pela Ponte do Limoeiro, Avenida Cais do Apolo até as proximidades da Avenida Rio Branco, quando os competidores retornam para a Rua da Aurora.

Ao todo, 500 corredores, entre profissionais e amadores, participam da prova. Todos integram o corpo da enfermagem.

De acordo com o coordenador do Mês da Enfermagem do Coren-PE e da Minenf, Dr. Gabriel Gomes, a Minimaratona é uma grande celebração ao trabalho realizado pela categoria.

“É um dia em que se comemora, assim como no ano passado, o Dia das Mães. Então, esse momento se torna ainda mais especial, tendo em vista que a enfermagem é uma profissão predominantemente feminina. Muitas dessas mulheres, inclusive, são mães. Ou seja, essa é uma oportunidade para que a gente possa cuidar de quem cuida, estimular a prática da atividade física e promover um momento de socialização entre os profissionais.”, ressaltou o coordenador.

Segundo a organização da prova, as vagas para a corrida foram preenchidas em menos de uma hora, o que ressalta a grande expectativa dos organizadores e do público. Cada participante vai receber um kit composto por camisa, numeração e um chip para cronometrar o tempo de realização da prova.

Os detalhes sobre a entrega dos kits serão divulgados no site do Conselho e no perfil da autarquia no Instagram. Ainda de acordo com a organização da corrida, os atletas que completarem a prova ganharão medalha de participação.

Minimaratona no Sertão e no Agreste

Além da 3ª edição da Minimaratona no Recife, dentro da programação do Mês da Enfermagem deste ano está prevista a 2ª Minimaratona da Enfermagem do Sertão, que será realizada no dia 18 de maio.

Assim como ocorre na capital pernambucana, a atividade tem objetivo de incentivar a prática esportiva e a melhoria na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. A expectativa é que a corrida reúna 250 atletas amadores e profissionais. As inscrições serão abertas na próxima semana.

Já no dia 25 de maio, a cidade de Caruaru receba a 1ª Minenf do Agreste, com a expectativa de 250 corredores. As inscrições estarão disponíveis para o público a partir do dia 19 de maio. Os locais das provas de Petrolina e Caruaru ainda serão divulgados.

“A 2ª Minimaratona do Sertão e a 1ª Minenf do Agreste do Coren-PE são marcos para a enfermagem dessas regiões. Essas atividades reafirmam ainda mais o compromisso da gestão em descentralizar as atividades do Conselho. As provas promovem saúde e bem estar. E nada melhor que este momento tão oportuno para que a gente possa, mais uma vez, estar cuidando de quem cuida”, concluiu Gabriel.



