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Corrida

Minimaratona do Coren-PE reúne corredores em prol da saúde e solidariedade neste domingo (24)

Prova faz parte das atividades do Mês da Enfermagem e terá largada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

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Minimaratona da Enfermagem do Recife (Minenf) ocorre neste domingo (24)Minimaratona da Enfermagem do Recife (Minenf) ocorre neste domingo (24) - Foto: Everson Teixeira

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) promove a 4ª edição da Minimaratona da Enfermagem do Recife (Minenf), que integra a programação do Mês da Enfermagem do Coren-PE, neste domingo (24).

A concentração da prova ocorre a partir das 6h, no 2º Jardim, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. A largada está prevista para ser realizada às 6h30.

Com percurso único de 5km, a prova deve reunir 750 corredores, entre profissionais e amadores. As vagas foram preenchidas em menos de uma hora após o início das inscrições.

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A retirada dos kits para a corrida será neste sábado (23), entre às 9h e às 15h, na sede do Coren-PE, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

Para retirar o kit, o participante deverá doar 1kg de alimento não perecível, que será doado a instituições de caridade que funcionam no Recife. 

“A expectativa para a 4ª Minimaratona da Enfermagem do Coren-PE, no Recife, é das melhores, tendo em vista que essa atividade já está consolidada na programação do Mês da Enfermagem do Coren-PE. É uma oportunidade para que a gente possa cuidar de quem cuida, estimular a prática da atividade física e promover um momento de socialização entre os profissionais”, ressalta o coordenador do Mês da Enfermagem do Coren-PE e da Minenf, Gabriel Gomes.

Serviço:
4ª Minimaratona da Enfermagem do Recife
Dia: 24/05 (domingo)
Hora: 6h – concentração | 6h30 – largada
Local: 2ª Jardim de Boa Viagem
Retirada dos kits: 23/05 (sábado), entre às 9h e às 15h, na sede do Coren-PE (Centro Empresarial Apolônio Sales, Av. Conde da Boa Vista, 800, 9º andar - Boa Vista, Recife/PE)

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