Ministério do Esporte entrega 44ª Arena Brasil em Ribeirão, Pernambuco

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A 44ª Arena Brasil foi entregue na tarde desta quinta-feira (10), em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. O ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, participou da entrega do novo equipamento ao lado da prefeita do município, Ana Carolina Coelho Jordão, de autoridades locais e da população. A unidade integra o eixo de Infraestrutura Social e Inclusiva do Novo PAC e amplia a oferta de espaços públicos destinados à prática esportiva, ao lazer e à convivência comunitária.

A Arena Brasil de Ribeirão conta com campo society com grama sintética, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada, parque infantil e iluminação em LED. A estrutura permite diferentes práticas esportivas e atividades recreativas e foi projetada para atender crianças, jovens, adultos e idosos.



Durante a entrega, Paulo Henrique Cordeiro destacou o papel do esporte na promoção da saúde, na proteção social e na formação de crianças e adolescentes. “O esporte é, acima de tudo, saúde preventiva e segurança. Forma cidadãos, transforma vidas e muda a realidade socioeconômica”, afirmou o ministro.



Inclusão

Ao falar sobre a utilização do novo espaço, Paulo Henrique Cordeiro defendeu que a Arena também receba projetos voltados às meninas e mulheres. “O lugar da mulher é onde a mulher quer. Nós precisamos povoar esses espaços com projetos esportivos voltados para as mulheres”, afirmou.



O ministro relacionou a ampliação da participação feminina no esporte à realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. Será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul.

Arena Brasil leva acesso ao esporte em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco - Foto: Samy Souza/Ministério do Esporte



“Nós vamos fazer dessa Copa um marco para mudar essa realidade”, disse Cordeiro ao destacar a oportunidade de estimular meninas a praticarem futebol e outras modalidades esportivas.



Arena Brasil

O Programa Arena Brasil amplia a infraestrutura esportiva pública nos municípios. Os equipamentos seguem projeto padronizado e buscam aproximar da população espaços destinados à atividade física, ao lazer e à convivência.



Em Ribeirão, o investimento federal previsto para implantação do equipamento é de aproximadamente R$ 1,46 milhão. Com a entrega desta quinta-feira, o município passa a contar com uma estrutura pública destinada a diferentes modalidades e faixas etárias.



A unidade pernambucana é a 44ª Arena Brasil entregue no país. A expansão do programa inclui ainda 260 novos Espaços Esportivos Comunitários habilitados na seleção de 2025, com investimento aproximado de R$ 390 milhões.

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