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Luto Ministério do Esporte lamenta morte de Oscar: "Inspirou gerações" O Ministério do Esporte divulgou nota em que lamenta a morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17), aos 68 anos

Lenda do basquete mundial e conhecido mundialmente como “Mão Santa”, a pasta relembra a carreira de conquistas e marcas históricas de Oscar, que foi o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.973 pontos, e o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos.

O ministério cita que Oscar levou o Brasil para o cenário esportivo internacional, "como também inspirou gerações de atletas e apaixonados pelo basquete, tornando-se um símbolo de talento, dedicação e amor ao esporte".

No último dia 8 de abril, Oscar foi homenageado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e seu nome foi incluído no Hall da Fama da entidade. Ele também faz parte do Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (FIBA).

“Oscar, o nosso querido ‘Mão Santa’ teve uma trajetória esportiva que encheu de orgulho a todos os brasileiros. Com seu desempenho nas quadras do Brasil e do mundo, conseguiu dar ao basquete brasileiro uma visibilidade única. Nesse momento de tristeza para o esporte brasileiro, nos solidarizamos com a família, com os amigos e com os fãs desse grande atleta que jamais será esquecido por nós”, disse o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, na nota.

Segundo a Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP), onde o ex-jogador morreu, Oscar passou mal em sua residência e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA) pelo Serviço de Resgate, “já em parada cardiorrespiratória (PCR), chegando à unidade sem vida”. O atleta enfrentou um tumor cerebral por cerca de 15 anos.

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