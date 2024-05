Ministério do Esporte pede a paralisação dos Campeonatos Brasileiros masculino e feminino

A- A+

O Ministério do Esporte, por meio do ministro André Fufuca, entrará em contato com a CBF para pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro nas categorias masculina e feminina por conta das tragédias causadas pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Sem entrar em mais detalhes, Fufuca afirmou que a ideia é, neste momento, direcionar esforços e o auxílio às comunidades atingidas e contribuir para a recuperação do estado.

Assim, o Ministério do Esporte pretende colaborar com as autoridades estaduais e municipais e organizações esportivas para prestar apoio às ações de socorro e reconstrução.

"É hora de concentrar esforços no apoio às vítimas, na reconstrução das áreas afetadas e na mitigação dos impactos causados pela tragédia. A dimensão humana precisa vir antes da esportiva. A preocupação maior é com a integridade física e psicológica dos atletas, torcedores e demais envolvidos", disse André Fufuca por meio de uma nota oficial.

O ministério se prepara para encaminhar um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira (10), oficializando o pedido de adiamento de todas as partidas dos campeonatos, masculinos e femininos, organizados pela entidade que comanda o futebol nacional, incluindo a Série B, que não tem nenhum clube gaúcho na disputa.

Vale lembrar que na última terça-feira (7), a CBF optou por adiar os jogos envolvendo clubes gaúchos por todas as competições nacionais, incluindo torneios femininos e sub-20, até o dia 27 de maio.

Outras medidas

Além do intuito de paralisar o Campeonato Brasileiro, o Ministério do Esporte anunciou o envio de recursos para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Serão enviados mais de R$ 26,7 milhões para ações emergenciais e de socorro aos gaúchos. A verba é proveniente de emendas de bancada e comissão.

O Ministério informou ainda a suspensão de todos os prazos administrativos até que a situação de calamidade pública tenha fim no Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com a pasta, o intuito é dar tranquilidade à comunidade esportiva, permitindo assim que os esforços fiquem concentrados em ajudar as vítimas das enchentes no Estado do Sul do País.

Aumento no número de mortes

Em último boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou um aumento no número de mortes, por conta da tragédia que assola o Estado. Segundo o órgão, são 107 óbitos, além de 136 pessoas desaparecidas e outras 374 feridas. Ao todo, 1.482.006 gaúchos foram atingidos pelas enchentes.

