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Série C MP-PB libera visitantes, mas veta organizadas do Botafogo-PB e Santa Cruz em próximo duelo Ainda assim, Tricolor terá carga de 2.400 ingressos para o jogo disputado no Almeidão, no próximo dia 8 de agosto

O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) realizou, nesta terça-feira (28), reunião com representantes dos órgãos de segurança pública e ficou decidido que as principais organizadas do Santa Cruz e do Botafogo-PB estão proibidas de entrar no estádio Almeidão, no próximo dia 8 de agosto, em jogo válido pela 16ª rodada da Série C.

Entre as principais medidas estabelecidas estão a proibição da compra de ingressos, do acesso ao estádio e do ingresso no perímetro de segurança para integrantes cadastrados das torcidas organizadas Jovem do Botafogo, Fúria do Botafogo e Explosão Inferno Coral, do Santa Cruz.

Conforme o MP-PB, para viabilizar a fiscalização, a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) encaminhou ao Ministério Público e aos órgãos de segurança o cadastro dos integrantes da torcida Inferno Coral, cujos dados serão inseridos no sistema de reconhecimento facial e no sistema de venda de ingressos, impedindo o acesso dessas pessoas ao evento.

Com os dois times dentro do G8 da competição, a expectativa é de grande público, acima de 20 mil pessoas. Assim, a torcida visitante terá acesso ao estádio dentro do limite previsto na legislação, correspondente a 10% da capacidade destinada ao público, totalizando cerca de 2.400 ingressos.

De acordo com o promotor José Leonardo Pinto, em razão do histórico de confrontos entre torcidas organizadas e das ameaças identificadas nas redes sociais, a partida foi classificada como de alto risco, o nível máximo da escala utilizada conjuntamente pelo Ministério Público e pela Polícia Militar.

Portanto, será disponibilizado o maior efetivo das forças de segurança e esquema especial para o jogo, incluindo acompanhamento, revista, checagem documentos e escolta desde a saída das torcidas de Pernambuco até a chegada ao estádio e o retorno ao estado e origem após o jogo.

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