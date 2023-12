Ministério Público espanhol pede prisão de racistas que simularam enforcamento de Vini Jr

A- A+

Mais de dez meses depois, um ataque racista sofrido por Vinícius Junior pode resultar em prisão. O Ministério Público espanhol pediu quatro anos de detenção aos quatro torcedores do Atlético de Madrid que, em janeiro, simularam o enforcamento do atacante ao pendurarem um boneco preto numa ponte.

O episódio ocorreu em 26 de janeiro, antes do clássico entre as duas equipes pela Copa do Rei. Além de simular a pele preta, o boneco usava uma camiseta do Real Madrid com o nome e o número de Vini Jr. De acordo com o Ministério Público, os quatro responsáveis pelo ato são membros da organizada Frente Atlético, "identificada ideologicamente com a extrema direita".

Além das ameaças ao atacante do Real, eles foram denunciados por crime contra direitos fundamentais e a liberdade pública. O MP espanhol ainda pede uma indenização conjunta de 6 mil euros (R$ 32,1 mil) por danos morais causados ao jogador.

Veja também

Sport Sport oficializa a chegada do técnico argentino Mariano Soso; treinador estava no Melgar, do Peru