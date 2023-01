Ana Moser se manifesta sobre Wallace após post de tiro em Lula: 'Antes de atleta é cidadão'

A- A+

A postagem do oposto Wallace, do time de vôlei do Cruzeiro, na qual perguntava a seus seguidores se alguém "daria um tiro na cara" do presidente Lula, chegou ao ministério do esporte. A ministra Ana Moser se manifestou em rede social, ressaltando que o atleta deve responder como cidadão independentemente de seu status como esportista.

"Antes de atleta, o jogador Wallace é um cidadão brasileiro e deve responder às nossas leis e instituições", escreveu a ministra, que também foi atleta do vôlei.

AGU acionada

Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, disse que a Advocacia Geral da União (AGU) foi acionada para tomar providências contra o jogador de vôlei Wallace. O atleta publicou em suas redes sociais, e depois apagou, uma mensagem que sugeria dar "um tiro na cada do Lula" com uma arma calibre 12.

"Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas!", escreveu o ministro.

Wallace publicou nos stories uma pergunta recebida de um seguidor. Ele havia sido questionado se "daria um tiro na cara do Lula com essa 12". Em seguida, abriu uma enquete perguntando se alguém faria isso e um emoji de um anjo sorrindo. A maioria das respostas (64%) disse que sim.

Clube se manifesta

O Sada Cruzeiro publicou nota na qual lamenta a postagem do atleta e pede desculpas.

"O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos", diz o texto.

Veja também

Sport STJD reduz pena e Sport terá três jogos com apenas mulheres e crianças no estádio