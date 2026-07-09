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COPA DO MUNDO Ministro cogita feriado por título da Inglaterra e ironiza pedidos para anular expulsão Declaração foi dada às vésperas do confronto entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo

A campanha da Inglaterra na Copa do Mundo já ultrapassa as quatro linhas e mobiliza até o governo britânico. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, admitiu a possibilidade de decretar um feriado nacional caso a seleção encerre o jejum de 60 anos sem conquistar o Mundial.







A declaração foi dada durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara, às vésperas do confronto entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final. Questionado sobre a possibilidade de conceder um dia de folga aos britânicos em caso de título, Starmer preferiu não se antecipar.



"Não quero dar azar, mas me perguntem de novo se chegarmos à final", afirmou.



O primeiro-ministro também elogiou a atuação da equipe comandada por Thomas Tuchel na vitória por 3 a 2 sobre o México, resultado que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Mundo. "Foi uma das melhores atuações da Inglaterra que já vi", disse.



Harry Kane, camisa 9 da Inglaterra. Foto: Roberto Schmidt / AFP



Segundo a imprensa britânica, caso a seleção conquiste o título, o governo avalia decretar um feriado nacional na sexta-feira seguinte à decisão, marcada para o dia 19 de julho.



Durante o encontro da Otan, Starmer ainda brincou com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, que estará do lado oposto durante o duelo entre as seleções.



"Sou um bom amigo dele. A relação entre Reino Unido e Noruega é mais forte do que nunca, e ele é uma figura importante nas coalizões que estamos construindo. Mas, por 90 minutos no sábado, teremos que seguir caminhos diferentes", afirmou.

Jarell Quansah foi expulso na partida contra o México. Foto: Alfredo Estrella / AFP



O líder britânico também comentou, em tom descontraído, a expulsão do zagueiro Jarell Quansah na vitória sobre o México.



Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguir junto à Fifa a suspensão do cartão de Folarin Balogun para que o atacante pudesse enfrentar a Bélgica, Starmer disse que recebeu diversas mensagens pedindo uma intervenção semelhante.



"Não consigo dizer quantas mensagens recebi pedindo para rescindir o cartão vermelho que recebemos na madrugada de segunda-feira. Mas faço questão de dizer que não tentei fazer isso."



A Inglaterra enfrenta a Noruega neste sábado, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O vencedor garante vaga nas semifinais da Copa do Mundo e pega quem passar de Argentina e Suíça.

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