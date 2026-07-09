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COPA DO MUNDO

Ministro cogita feriado por título da Inglaterra e ironiza pedidos para anular expulsão

Declaração foi dada às vésperas do confronto entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo

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Harry Kane e Jude Bellingham celebrando a vitória da InglaterraHarry Kane e Jude Bellingham celebrando a vitória da Inglaterra - Foto: Carl de Souza / AFP

A campanha da Inglaterra na Copa do Mundo já ultrapassa as quatro linhas e mobiliza até o governo britânico. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, admitiu a possibilidade de decretar um feriado nacional caso a seleção encerre o jejum de 60 anos sem conquistar o Mundial.
 

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A declaração foi dada durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara, às vésperas do confronto entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final. Questionado sobre a possibilidade de conceder um dia de folga aos britânicos em caso de título, Starmer preferiu não se antecipar.

"Não quero dar azar, mas me perguntem de novo se chegarmos à final", afirmou.

O primeiro-ministro também elogiou a atuação da equipe comandada por Thomas Tuchel na vitória por 3 a 2 sobre o México, resultado que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Mundo. "Foi uma das melhores atuações da Inglaterra que já vi", disse.
 

Harry Kane celebra classificação da Inglaterra sobre RD CongoHarry Kane, camisa 9 da Inglaterra. Foto: Roberto Schmidt / AFP


Segundo a imprensa britânica, caso a seleção conquiste o título, o governo avalia decretar um feriado nacional na sexta-feira seguinte à decisão, marcada para o dia 19 de julho.

Durante o encontro da Otan, Starmer ainda brincou com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, que estará do lado oposto durante o duelo entre as seleções.

"Sou um bom amigo dele. A relação entre Reino Unido e Noruega é mais forte do que nunca, e ele é uma figura importante nas coalizões que estamos construindo. Mas, por 90 minutos no sábado, teremos que seguir caminhos diferentes", afirmou.

Jarell Quansah foi expulso na partida contra o México. Foto: Alfredo Estrella / AFP


O líder britânico também comentou, em tom descontraído, a expulsão do zagueiro Jarell Quansah na vitória sobre o México.

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguir junto à Fifa a suspensão do cartão de Folarin Balogun para que o atacante pudesse enfrentar a Bélgica, Starmer disse que recebeu diversas mensagens pedindo uma intervenção semelhante.

"Não consigo dizer quantas mensagens recebi pedindo para rescindir o cartão vermelho que recebemos na madrugada de segunda-feira. Mas faço questão de dizer que não tentei fazer isso."

A Inglaterra enfrenta a Noruega neste sábado, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O vencedor garante vaga nas semifinais da Copa do Mundo e pega quem passar de Argentina e Suíça.

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