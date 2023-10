A- A+

Jogos Pan-Americanos Ministro do Esporte enaltece instalações do COB para os atletas brasileiros no Pan-Americano André Fufuca, ao lado do presidente do COB, Paulo Wanderley visitou a Vila Pan-americana em Santiago, no Chile

O Ministro dos Esportes André Fufuca elogiou o trabalho do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em termos bastante positivos, enfatizando a estrutura disponibilizada para atletas. Ele reconheceu a dedicação do COB não apenas na preparação física e psicológica dos atletas, mas também no acompanhamento médico, nutricional e na garantia de uma estadia adequada durante os Jogos.

“O trabalho que é feito hoje pelo Comitê Olímpico do Brasil é um trabalho a ser louvado. A gente vê estrutura em todos os sentidos, tanto para preparação dos atletas, física e psicologicamente, acompanhamento médico, nutricional e da estadia dos atletas durante os Jogos”, disse o Ministro.

Além disso, o Ministro expressou sua esperança de que o trabalho realizado pelo COB continue a ser aprofundado, aprimorado e aperfeiçoado. Fufuca enfatizou que isso é vital para atender às necessidades dos atletas brasileiros e reconheceu os esforços árduos das Confederações e do Comitê nesse sentido.

“Sem sombras de dúvidas o COB está de parabéns pelo que vem fazendo. A gente torce para que esse trabalho seja aprofundado, aperfeiçoado e melhorado cada vez mais, porque é isso o que os atletas do nosso país merecem e a duras penas as Confederações e o Comitê estão fazendo”, completou.

O presidente do COB, Paulo Wanderley, por sua vez, elogiou a presença do Ministro nas instalações dos atletas na Vila Olímpica, destacando a importância de que ele testemunhe pessoalmente o trabalho que o COB realiza em prol do esporte brasileiro. O presidente enfatizou que há um extenso esforço tanto antes quanto durante eventos esportivos desse porte para garantir que os atletas tenham todas as condições para obter o melhor desempenho possível. A visita do Ministro foi vista como uma oportunidade valiosa para destacar esses esforços.

“Achei muito boa a presença do Ministro nos prédios do Brasil na Vila. É importante ele ver in loco o trabalho que o COB faz em prol do esporte brasileiro, das nossas equipes e dos nossos atletas. Desta forma, ele pode perceber que há todo um trabalho antes e durante um evento desse porte para que nossos atletas possam performar da melhor forma possível”, disse o presidente da COB.

