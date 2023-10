A- A+

Polêmica Ministro francês acusa Benzema de vínculos com fundamentalistas; atacante nega Político fez críticas ao pronunciamento que o atacante deu em redes sociais

O Ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, causou polêmica nas redes sociais ao acusar o jogador de futebol Karim Benzema de ter ligação com a organização islâmica Irmandade Muçulmana, algo que o ex-atacante do Real Madrid negou categoricamente nesta quarta-feira (18) através de seu advogado.

"Isso é falso! Karim Benzema nunca teve a menor relação com essa organização", reagiu o advogado Hugues Vigier, em resposta às palavras do Ministro do Interior na segunda-feira à noite à emissora Cnews.

O vencedor da Bola de Ouro "Karim Benzema tem vínculos notórios, todos nós sabemos, com a Irmandade Muçulmana", declarou o Ministro do Interior.

Darmanin estava reagindo a uma postagem na rede social X, antigo Twitter, do jogador francês, que dedicava "todas as suas orações aos habitantes de Gaza, vítimas mais uma vez de bombardeios injustos que não poupam mulheres e crianças".

"Orar em 15 de outubro pelas populações civis sob bombas que não poupam mulheres e crianças não constitui, evidentemente, nem 'propaganda para o Hamas', nem 'cumplicidade com o terrorismo', nem atos de colaboração", afirmou o advogado do atacante, que está considerando entrar com uma ação contra o político por difamação ou injúria pública.

Na opinião do advogado, "estamos mais uma vez testemunhando uma instrumentalização intolerável de Karim Benzema e da figura simbólica que costuma ser atribuída a ele".

Questionado pela AFP sobre uma possível intervenção da justiça a pedido do ministro, o círculo próximo de Darmanin respondeu que "as posições" do jogador "não estão sujeitas a ações judiciais (...) mas constituem um sinal particularmente impreciso vindo de um atleta que desfruta de uma audiência tão grande".

"Há vários anos, observamos uma lenta inclinação das posições de Karim Benzema em direção a um islã rígido e rigoroso", continuou o círculo próximo do ministro, ao lembrar da recusa do jogador em cantar o hino da França durante os jogos pela seleção francesa, seu "proselitismo nas redes sociais sobre o culto muçulmano, como o jejum, a oração, a peregrinação a Meca" ou seu "apoio à publicação do lutador russo de MMA Khabib Nurmagomedov, um verdadeiro apelo ao ódio após a publicação de uma caricatura do profeta Maomé na imprensa francesa".

Nascido em Lyon, no sul da França, Karim Benzema, de 35 anos, é considerado um dos melhores atacantes de sua geração. Atualmente, ele joga no clube saudita Al-Ittihad depois de uma carreira de grande sucesso no Real Madrid.

