Futebol Internacional Ministro francês diz que retira acusações contra Benzema se jogador lamentar morte de professor Na última segunda-feira (16), Gérald Darmanin acusou Benzema de ter ligação com a Irmandade Muçulmana, uma organização islamita radical nascida no Egito

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, afirmou, nesta quinta-feira (19), que vai retirar suas acusações contra o atacante Karim Benzema de estar ligado à Irmandade Muçulmana se o jogador lamentar nas redes sociais o assassinato de um professor no norte do país.

Darmanin não apresentou elementos concretos para respaldar suas acusações contra Benzema, mas reiterou o "perigo" que a Irmandade Muçulmana e "o islã radical" representam.

"Não ver isso é mostrar ingenuidade aos franceses. Vamos parar de ser ingênuos!", disse o ministro aos jornalistas do canal BFMTV.

"Se Benzema quiser mostrar sua boa fé, que é capaz de mostrar em poucos minutos às 20 milhões de pessoas que o seguem [no X, antigo Twitter], que lamenta igualmente a morte deste professor, retirarei minhas palavras", declarou Darmanin, em referência ao assassinato de um docente em um ataque islamita na cidade francesa de Arras, na semana passada.

Na última segunda-feira, o ministro acusou Benzema de ter ligação com a Irmandade Muçulmana, uma organização islamita radical nascida no Egito, depois que o jogador publicou uma mensagem no X enviando "todas as suas orações aos habitantes de Gaza, vítimas mais uma vez de bombardeios injustos que não poupam mulheres e crianças".

Desde então, o advogado do atacante anunciou que pretende entrar com uma ação contra Darmanin e outras personalidades.

