Minotauro e Minotouro visitam Compaz Eduardo Campos nesta quinta-feira (5)

A- A+

Históricos nas artes marciais, os irmãos Minotauro (Rodrigo Nogueira) e Minotouro (Rogério Nogueira) participam de agenda social nesta quinta-feira (5) com visita ao Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife.

Os dois ex-atletas vão conhecer as instalações do Compaz Eduardo Campos, além de conversar e trocar vivências com os alunos de artes marciais do centro.

Histórico como atleta

Minotauro foi campeão dentro da categoria peso-pesado em torneios importantes como: UFC, PRIDE, WEF e King of Kings. Minotouro possui 23 vitórias em seu cartel profissional e uma medalha de bronze pelo boxe nos Jogos Pan-americanos de 2007.

Em evento aberto ao público nas lojas Assaí Atacadista de Boa Viagem e Piedade, os gêmeos farão o lançamento do produto Minotauro Energy Drink, na sexta-feira (6) e sábado (7), das 10h às 12h e 17h às 19h.

Veja também

Tênis Tenista é desclassificado do Masters 1000 de Xangai por acertar bolada em juiz