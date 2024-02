Minutos antes de jogo contra o Central, Santa Cruz oficializa saída do goleiro André Luiz

A- A+

Minutos antes da bola rolar em Caruaru, no Agreste, para Central e Santa Cruz, neste sábado (24), a Cobra Coral oficializou a saída do goleiro André Luiz.



O jogador, emprestado pelo Cascavel, foi negociado pelo clube detentor de seus direitos, resultando no cumprimento da cláusula contratual para seu retorno e transferência para uma equipe do Campeonato Paulista.

Ao todo, André Luiz atuou em cinco jogos e sofreu seis gols. Nas últimas quatro partidas, o goleiro perdeu espaço para William.

Confira o comunicado na íntegra:

O Santa Cruz anuncia a saída do goleiro André Luiz, que não integra mais o elenco coral. O jogador, emprestado pelo Cascavel, foi negociado pelo clube detentor de seus direitos, resultando no cumprimento da cláusula contratual para seu retorno e transferência para uma equipe do… pic.twitter.com/fgIMMtUI25 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 24, 2024

Veja também

FUTEBOL Ancelotti quer Endrick no time principal do Real Madrid e não deve seguir caminho de Vini Jr