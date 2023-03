Mirando franquia da NBA, Emirados Árabes receberão dois jogos da seleção americana

A- A+

Com o capital local de olho numa franquia da NBA, o governo de Abu Dhabi (capital dos Emirados Árabes) acertou a realização de dois jogos da seleção de basquete dos Estados Unidos na cidade. As partidas de exibição, contra Alemanha e Grécia, acontecerão em agosto.

Os jogos, que servirão como preparação para o Mundial de Basquete (no Japão, Indonésia e Filipinas), que começa na semana seguinte, foram confirmados nesta quarta-feira (8). No dia 18, os americanos encaram os alemães, enquanto os gregos serão os rivais do dia 20.

A realização das partidas foi negociada pelo Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi e é parte de uma iniciativa de levar mais jogos para o país, com Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks já tendo atuando por lá em outubro, na pré-temporada.

Segundo a ESPN americana, os negócios da NBA e do basquete do país com os Emirados Árabes cresceram após a parceria com a China esfriar. O fundo Mubadala, de Abu Dhabi, seria um dos principais interessados em investir numa franquia da NBA, especialmente após a aprovação de compras de até 20% de ações de times da liga por fundos estrangeiros, em dezembro.

Antes de ir a Abu Dhabi, o cronograma da seleção americana antes do Mundial inclui o já tradicional training camp em Las Vegas, mais uma viagem à Espanha para enfrentar a seleção da casa e a Eslovênia. Contratado pela seleção americana, o técnico do Golden State Warriors Steve Kerr comanda a equipe.

