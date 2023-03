A- A+

Futebol Mirando manutenção no topo, Sport visita o CSA pela Copa do Nordeste Duelo acontece nesta quarta (22), no Rei Pelé, pela última rodada da fase de grupos da competição

Dois leões em busca do topo do Grupo A da Copa do Nordeste 2023. Enquanto o Sport estará em campo diante do CSA, no Rei Pelé, o Fortaleza enfrentará o Santa Cruz, no Arruda. Ambos nesta quarta (22), às 21h30. Líder da chave, com 16 pontos, os rubro-negros dependem apenas de si para terminar a fase em primeiro. Para atingir o mesmo objetivo, o Tricolor do Pici terá que vencer a Cobra Coral e torcer por um tropeço dos comandados do técnico Enderson Moreira. Outra cenário possível, porém quase utópico, seria empatar e contar com uma goleada dos alagoanos por sete gols de diferença.

Enquanto o Grupo B tem apenas um clube garantido nas quartas de final, o A já tem todos os classificados. Além de Sport, Fortaleza (2º, com 15), Ferroviário (3º, com 13) e CRB (4º, com 13) já estão no mata-mata. Os pernambucanos, na pior das hipóteses, terminam na vice-liderança. Os demais têm chance de encerrar a participação na primeira fase entre segundo e quarto.

Sexto colocado do Grupo B, com sete pontos, o CSA não tem mais chances de avançar no torneio. Ainda assim, os rubro-negros pregam respeito. "Esses jogos são os mais difíceis. É um time que não tem tanta responsabilidade porque não consegue mais se classificar. Jogará mais leve", disse o atacante Edinho.

Para o confronto, o Sport terá a volta do zagueiro Sabino, que cumpriu suspensão automática, além de Enderson, outro que ficou fora do jogo passado pelo Nordestão, diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, por conta do vermelho recebido perante o Sergipe. Em contrapartida, Fabinho recebeu o terceiro amarelo e está fora. Ronaldo, com uma entorse no tornozelo, é dúvida.

Rescisão polêmica

Na última terça (21), o zagueiro Marcelo Ajul entrou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta do contrato. O atleta alegou atraso no pagamento de FGTS e salários. O valor total do débito é de R$ 211.620,21.

Em nota, o Sport publicou que as dívidas citadas pelo jogador já foram quitadas. "O departamento jurídico rubro-negro está tranquilo e seguro que a manobra do atleta não será acolhida pela justiça, uma vez que não há margem de atraso para embasar um pedido de rescisão indireta. O clube informa que está notificando o atleta para que retorne aos trabalhos de forma imediata, já que possui contrato vigente junto ao Sport até 2025", postou.

Vetados

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) vetou a entrada de torcidas organizadas dos clubes de Pernambuco em jogos no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A proibição vale até o fim de 2023. Ou seja, não haverá uniformizadas do Leão no encontro diante do CSA.

Ficha técnica

CSA

Dalberson; Celsinho, Paulo César, Xandão e Pará; Bruno Matias, Almir Luan e Tomas Bastos; Jean Carlo, João Felipe e Kaio Nunes. Técnico: Vinícius Bergantin.

Sport

Renan; Eduardo, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús; Fábio Matheus (Ronaldo), Pedro Martins e Jorginho; Luciano Juba, Edinho e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA). Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Ledes Jose Coutinho Neto (ambos da BA)

Transmissão: Nosso Futebol, DAZN

