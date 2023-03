A- A+

Sport Mirando marca expressiva na carreira, Love quer vitória no clássico por "condição boa" no Nordestão Atacante de 38 anos está perto de chegar aos 400 gols como profissional, e pretende atingir feito com a camisa do Sport

Trinta e dois jogos, 13 gols e cinco assistências. Estes são os números de Vagner Love desde que chegou ao Sport em agosto do ano passado. Depois de Luciano Juba, ninguém tem mais participações em gols desde então com a camisa rubro-negra. Aliás, foi com um passe do camisa 9 que o prata da casa chegou ao nono tento na temporada, na vitória por 2x0 sobre o Santa Cruz, no último final de semana, na Ilha do Retiro, pelo Estadual. E apesar de não balançar as redes, o 'artilheiro do amor' aprovou sua atuação no primeiro Clássico das Multidões da carreira.

"Eu gostei da partida que eu fiz, particularmente. Quando a gente contribui de alguma forma, a gente fica feliz. Pude participar da vitória, dei uma assistência. Lógico que quero marcar, fazer gols, mas também fico feliz quando o time vence e ganhamos os três pontos, porque é isso que a gente vem fazer no dia a dia. Lutamos para ser recompensados no jogo, e a recompensa principal é a vitória. Agora é se preparar para o próximo", contou em entrevista à comunicação do clube.

Em 2023, Vagner Love soma seis gols com a camisa do Sport. Recentemente, ele foi lembrado que faltam poucas bolas na rede para alcançar a marca de 400 na carreira. É verdade que apenas uma pequena parte foi vestindo a camisa do clube pernambucano. Porém, com toda uma temporada pela frente, o atleta de 38 anos espera conseguir o feito atuando pela equipe da Ilha do Retiro.

"Sei que é uma marca expressiva, e quem sabe eu consiga chegar nesta marca, vai ser legal para a minha carreira por tudo que fiz no futebol. Vou tentar e sei que se eu estiver fazendo os gols, vou estar ajudando o Sport de alguma forma. Primeiramente, quero fazer o meu melhor para o Sport, e se eu puder alcançar esta marca, ficarei muito contente", detalhou, antes de planejar mais um Clássico das Multidões, este válido pela Copa do Nordeste, sábado (18), na Arena de Pernambuco.

"O bom é que podemos melhorar, ver o que erramos dentro da partida. São competições diferentes, mas o objetivo será igual. Vamos para vencer, pois nos dá uma condição boa na Copa do Nordeste. Nosso objetivo é ficar em primeiro lugar e conseguir uma classificação antecipada. Vamos tentar fazer nosso melhor, analisar bem a equipe deles para fazer um grande jogo", finalizou.

