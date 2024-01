A- A+

Sport Mirando melhor temporada da carreira, Zé Roberto diz ser um "sonho" jogar no Sport Novo camisa 99 da Ilha do Retiro foi apresentado de forma oficial nesta quinta-feira (4)

Nesta quinta-feira (4), o Sport deu início às apresentações dos reforços contratados para a temporada 2024. Os primeiros a falarem com a torcida foram o lateral-direito Lucas Ramon e o atacante Zé Roberto. O novo camisa 99, inclusive, chega com metas ousadas. Realizando o sonho de defender as cores rubro-negras, espera ter o melhor ano da carreira.

"O futebol é dinâmico, peço a Deus que eu siga sem me lesionar, pois muita coisa não está sob nosso poder. Mas, com saúde, espero fazer o melhor ano da minha vida, fazendo mais gols do que fiz na minha carreira. Quero me cuidar para seguir fazendo gols", pontuou Zé Roberto.

Em 2023, Zé Roberto fez ao todo 43 partidas, somando as passagens por Coritiba e Mirassol. Foram 13 gols marcados e quatro assistências contabilizadas. Em 2019, pelo São Bento e também por Mirassol, contudo, o atacante viveu a temporada com os melhores números na carreira. Em 40 jogos, balançou as redes em 16 oportunidades.

A quantidade de gols foi a mesma de sua passagem pelo Atlético-GO, em 2021. Entretanto, pelo Dragão, precisou de 53 aparições para atingir a marca.

Agora no Sport, Zé Roberto espera passar estes números. Principalmente para fazer a felicidade do pai, nascido em Pernambuco. Não à toa, o jogador conta que não demorou a aceitar o convite para defender o clube.

"Conversamos alguns dias, mas não demorou para a gente se acertar. Era um sonho jogar aqui, por tantas vezes joguei contra e agora poder sentir isso a favor será um sonho. Além disso, meu pai nasceu em Pernambuco, e para ele será uma satisfação me ver jogar aqui", contou o jogador.

