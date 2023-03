Mirando terceira vitória consecutiva em 2023, Náutico encara o Íbis

A- A+

Com chances de engatar, pela primeira vez na temporada, a terceira vitória consecutiva, o Náutico visita o Íbis, nesta quarta (15), na Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Terceiro colocado do Estadual, o Timbu pode, em caso de triunfo, pegar momentaneamente o segundo lugar, atualmente do Retrô, que só jogará domingo, contra o Salgueiro, na Arena de Pernambuco.





Após ter alguns atletas da base titular poupados diante do Salgueiro, casos do lateral-direito Victor Ferraz e do volante Souza, o tecnico Dado Cavalcanti foi questionado se repetiria a postura contra o Íbis.



"Não tenho esse planejamento. É uma reação, mas não algo programado. Sempre avaliamos os atletas pós-jogo. Se acontecer de ser rotineiro, será por uma reação dessas avaliações”, pontuou.



O treinador, porém, fez questão de destacar a importância de dar mais espaços a jogadores que não atuam com regularidade. Decisão que ajuda o Náutico a ganhar mais opções táticas e técnicas.



"É importante para manter o nível de intensidade e o padrão de competitividade. Isso traz repertório. Deixar atletas em nível de igualdade na disputa por posição é algo sadio. Esse é o lado bom de fazer essas mexidas", ressaltou.



Meta a ser alcançada



Por duas vezes na história, o Náutico conseguiu levantar três títulos consecutivos do Campeonato Pernambucano. A primeira, de 1950 a 1952. A segunda, na caminhada que rendeu o hexacampeonato, de 1963 a 1968. Agora, a meta do Timbu é voltar a engatar o tricampeonato estadual, após os feitos de 2021, diante do Sport, e 2022, perante o Retrô.



“Vamos defender o tri do Pernambucano. Faz quase 60 anos que o Náutico não consegue isso. Vamos bater essa meta, esses recordes”, afirmou o atacante Matheus Carvalho.



Suspenso

O atacante Júlio, do Náutico, foi punido com seis jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) pela expulsão na partida contra o Porto, pelo Campeonato Pernambucano. O Timbu recorreu da decisão, mas o atleta já não estará em campo no duelo de quarta (15), diante do Íbis, na Arena de Pernambuco, pelo Estadual.

Sem Júlio, autor de quatro gols na temporada 2023, Jael deve ser o titular, formando o ataque com Kayon e Paul Villero. O prata da casa pegou o gancho por ter acertado uma cabeçada em um jogador do Porto, no empate em 0x0 entre as equipes, nos Aflitos.





Aprovado no Conselho



O Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, na noite da última segunda-feira (13), o ingresso com pedido de recuperação judicial do clube. Em nota publicada nas redes sociais, o Timbu informou que a previsão é que o processo tenha início até sexta-feira (17).



O clube tinha ingressado com a ação no intuito de acelerar o processo para que o Timbu altere o modelo de gestão, se tornando uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Ficha técnica

Íbis

Lucas Peixe; Fabrício, Gabriel Santos, Kelvin e Kleitinho; Jefferson, Clebson, Jailton e Wanderson; Índio e Thoni Brandão. Técnico: Rafael Santiago

Náutico

Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Odivan, Anilson (Paulo Miranda) e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Matheus Carvalho; Kayon, Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior. Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Matheus Valentim da Silva

Transmissão: One Football e DAZN

Veja também

EXPLICOU Lateral Ian Rodriguez revela motivo para deixar Santa Cruz antes do término do contrato