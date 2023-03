Mirando vaga direta na semifinal do Pernambucano, Náutico recebe o Salgueiro, nos Aflitos

A- A+

Pausa na empolgação da Copa do Brasil para focar no Campeonato Pernambucano. Neste domingo (12), o Náutico recebe o Salgueiro, nos Aflitos. Quarto colocado, com 13 pontos, o Timbu já tem a meta traçada para a reta final da primeira fase.



“Precisamos fazer os pontos necessários para nos classificarmos no Estadual e buscarmos a segunda posição, que traz o benefício de não disputar um jogo a mais no ano (das quartas de final). Com a quantidade de partidas que temos, (a chance de) tirar uma do calendário seria fundamental para ter descanso”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti.



A tendência é que o Náutico mantenha a base que venceu o Vila Nova por 2x1, nos Aflitos, pela segunda fase da Copa do Brasil. Resultado que classificou o time à terceira etapa do torneio, além de garantir premiação de R$ 2,1 milhões. Com dores musculares, o zagueiro Denilson e o meia Gabriel Santiago, vetados do jogo anterior, não estão assegurados no duelo. Há possibilidade também de uma mudança no ataque, com a entrada de Jael no lugar de Júlio.





Reforços



Além de ajudar no pagamento dos salários aos atletas e funcionários, os valores que o Náutico embolsou com as classificações recentes na Copa do Nordeste (R$ 3,75 milhões) também podem contribuir na chegada de novos reforços. De acordo com Dado, os pernambucanos podem ter novidades no elenco já na próxima semana.



“Temos um departamento específico de capacitação (de reforços). Nosso grupo é enxuto e alguns ajustes vão acontecer na próxima semana. Temos espaço para receber novos atletas, contribuindo com a evolução técnica, com cuidado para buscar dentro do perfil que construímos. Muitas vezes, abrimos mão da condição técnica, mas não do caráter e do comprometimento do atleta, que jogue de corpo e alma em um grupo de atletas brioso que está honrando as cores do Náutico”, afirmou.



Ficha técnica



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Matheus Carvalho; Kayon, Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti



Salgueiro

Cesar Tanaka; Gabriel Fonseca, Gustavo, Luis Eduardo e Denilton; Anderson Recife, Hebert, Maciel e Petro Talisca; Juan Kelsen e André. Técnico: Marcos Tamandaré



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Max Aurelio de Medeiros

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Futebol América/MG x Santa Cruz: Saiba onde assistir o jogo pela Copa do Brasil