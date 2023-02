A- A+

Futebol Mirando vaga direta na semifinal do Pernambucano, Náutico visita o Afogados Timbu é o quarto colocado do Estadual, com nove pontos, e busca ficar próximo do topo para pular etapa das quartas de final

São sete jogos sem perder e apenas uma derrota em toda a temporada até o momento. O Náutico está longe de viver um momento de crise, mas os resultados recentes incomodam os alvirrubros. Foram três empates consecutivos. Dois deles tomando gol nos minutos finais. Não basta somente evitar a derrota. Para quem almeja ficar entre os dois melhores do Campeonato Pernambucano, conseguindo assim uma vaga direta nas semifinais do torneio, é preciso voltar a ganhar. A oportunidade de se recuperar será logo na noite desta terça (7), contra o Afogados, às 20h, no Vianão, pela sétima rodada do Estadual.



Por conta do jogo do último sábado (4), contra o CRB, o tempo de recuperação do Náutico foi mínimo. Um atleta, porém, deve marcar presença. Prata da casa que vem entrando - e agradando - sempre no decorrer dos confrontos, o atacante Kayon caiu nas graças do treinador.



"Não sou eu quem está dando oportunidade, mas sim ele quem está nos dando a confiança para ganhar mais minutos em campo. Em treinamentos, em jogos-treino, com a conduta interna, dedicação, a forma de entender as orientações e buscar a evolução”, declarou o técnico. Perante o CRB, Kayon marcou o primeiro gol dele como profissional e pode começar de frente, na vaga de Júlio, que cumpre suspensão automática após expulsão no duelo anterior.



Outro que também agradou e deve ganhar nova chance como titular é o zagueiro Paulo Miranda. "A estreia dele trouxe um pouco mais de tranquilidade para o setor. Um jogador bastante experiente. A surpresa mais positiva foi ter suportado os 90 minutos. Ele fez uma partida equilibrada, tranquila. Contribuiu demais para o sistema com liderança, postura e comportamento. Com rodagem e mais jogos nas costas, vai ‘performar’ mais", frisou. Já o lateral-direito Victor Ferraz será poupado.





O Náutico é o atual quarto colocado do Campeonato Pernambucano, com nove pontos. O Afogados está em 10º, com sete. Um triunfo pode deixar os alvirrubros na terceira posição, indo a 12 pontos e ultrapassando o Santa Cruz, com 11. O Retrô é o atual segundo, com 13, seguido pelo Sport, líder, com 16.



No histórico de encontro entre os clubes, o Náutico nunca perdeu para o Afogados, com quatro vitórias e três empates.



Ficha técnica

Afogados

Railson; Olioza, Guilherme, Danilo e Daniel; Caetano, Roberto, Valdeir e Victor Maranhão; Hebert e Venicius. Técnico: Evandro Guimarães.

Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza, Gabriel Santiago e Régis Tosatti; Kayon e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Vianão (Afogados/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Luiz Claudio Sobral. Assistentes: Gilberto Freire de Farias e Marcos Felipe Angelo da Silva

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

