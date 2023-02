A- A+

Futebol Mirando vaga no mata-mata do Nordestão, Náutico e Fortaleza se enfrentam no Presidente Vargas Timbu é o vice-líder do Grupo B, com 10 pontos, enquanto o Leão do Pici lidera o A, com 12

Quatro jogos em 10 dias. A sequência do Náutico, com compromissos pelas Copas do Brasil e do Nordeste, começou na última quinta, no triunfo alvirrubro por 3x2 perante o Vitória, no Barradão. Pela frente, os pernambucanos ainda terão mais três desafios em uma semana. A começar pelo deste domingo (26), contra o Fortaleza, no Presidente Vargas, pelo mata-mata regional.



Além do Fortaleza, o Náutico ainda terá jogos contra São Bernardo/SP, no dia 1º de março, no Primeiro de Maio, na estreia da Copa do Brasil, e diante do Sport, no dia 4 de março, nos Aflitos, pelo Nordestão.



Base deve ser modificada



Com muitos jogos em um curto espaço de tempo, o técnico Dado Cavalcanti indicou que deve mexer na base titular, para evitar o desgaste de atletas e colocar em campo quem estiver melhor fisicamente.



“Todo o contexto envolvendo a sequência dura de jogos está sendo avaliada cautelosamente pela comissão técnica e diretoria. Os jogadores estão alertas em relação às possibilidades de mudança de um jogo para outro porque é impossível manter a performance fazendo quatro jogos em 10 dias. Não podemos confundir jogos oficiais com amadores, de pelada, torneios de fim de semana. Existe desgaste físico e mental. Os jogadores não dormem bem, as logísticas de viagens também prejudicam muito. Não vou me precipitar em afirmar algo, mas estamos antenados às perspectivas de fazer mudanças”, declarou.



Para o confronto, o Náutico pode ter o retorno do lateral-esquerdo Diego Matos, que cumpriu suspensão automática. Ele pode herdar a vaga de Alan Cardoso. Outra possibilidade pode ser a entrada de Jael no ataque, ocupando o posto de Júlio.



Na Copa do Nordeste, o Náutico divide a liderança do Grupo B com o Ceará, ambos com 10 pontos. Já o Fortaleza é o líder do A, com 12 pontos. O Timbu não ganha dos cearenses atuando como visitante desde 1965. De lá para cá, foram 11 jogos, com quatro empates e sete derrotas.O embate mais recente das equipes foi na semifinal do Nordestão do ano passado, com vitória do Tricolor do Pici por 2x0, no Castelão.



O Náutico terá pela frente a melhor defesa da Copa do Nordeste até o momento. O Fortaleza tomou apenas dois gols em quatro jogos. Os cearenses só foram vazados em uma partida na competição, na derrota por 2x0 para o ABC, no Frasqueirão, pela segunda rodada do torneio.

O duelo diante do Náutico ficou no meio da estrada do Fortaleza envolvendo os dois compromissos da equipe pela segunda fase da Libertadores da América. No meio da semana, a equipe empatou em 0x0 com o Deportivo Maldonado, do Uruguai. A volta será na quinta (2), no Castelão. Com o foco no torneio continental, fica a dúvida se o técnico Juan Vojvoda poupará a base titular perante os alvirrubros.

Contratado

Na última sexta (24), o Náutico anunciou a contratação do goleiro Cássio, de 21 anos, que estava no América/MG, integrando o elenco sub-20 que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Ficha técnica



Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Romarinho e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Vojvoda



Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto e Souza; Kayon, Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Horário: 19h

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA). Assistentes: Antonio Adriano de Oliveira e Ivanildo Goncalves da Silva (ambos do MA)

Transmissão: Nosso Futebol e ESPN

