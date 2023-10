A- A+

Vôlei Mirando vaga nos Jogos de Paris 2024, Brasil estreia na Pré-Olímpico de vôlei masculino Seleção estreia neste sábado (30), às 10h, contra o Catar, no ginásio do Maracanãzinho

O Maracanãzinho traz ótimas recordações à seleção brasileira masculina de vôlei. Foi no ginásio que, há sete anos, a equipe ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 ao vencer a Itália por 3 sets a 0. Em 2023, o local pode novamente dar boas energias ao Brasil. Será lá que, a partir deste sábado (30), serão disputados os jogos do Grupo A do Pré-Olímpico, competição que garante vaga na Olimpíada Paris 2024. O País estreia às 10h, contra o Catar.

“A sensação é incrível, com a recordação de momentos que ficaram eternizados. Os mais bonitos da minha carreira foram aqui dentro. Os Jogos Olímpicos foram sem dúvida o momento mais incrível da minha carreira, e poder sentir de novo essa energia é incrível. A gente espera que o público venha, nos apoie, porque é um grande sonho nosso garantir essa vaga para os Jogos Olímpicos aqui, e a gente está muito motivado para essa competição”, disse o capitão Bruninho. “Espero que os anjos do Maracanãzinho, que nos abençoaram com o título em 2016, nos abençoem para que a gente consiga ir muito bem nesse classificatório e conquistar a vaga para 2024”, completou Lucarelli, também remanescente da equipe campeã olímpica no Rio de Janeiro.

Outros nomes que participaram da campanha vitoriosa há sete anos e que estarão no grupo são o central Lucão e o ex-técnico Bernardinho. Esse último estará como coordenador das equipes masculinas.

Além de Brasil e Catar, o bloco tem Alemanha, Cuba, Irã, Itália, República Tcheca e Ucrânia. No Grupo B estão Egito, Eslovênia, Estados Unidos, Finlândia, Sérvia, Tunísia, Turquia e Japão (que sediará a disputa). No C estão China (anfitriã), Argentina, Bulgária, Bélgica, Canadá, Holanda, México e Polônia. As oito seleções de cada chave jogam entre si, em turno único, e as duas melhores avançam de forma direta aos Jogos de Paris 2024. A França (país-sede) já está garantida e outras cinco nações, que não conseguiram vaga pelo Pré-Olímpico, poderão se classificar via ranking internacional, com prioridade para países de continentes que ainda não obtiveram lugar no torneio.

O técnico da seleção, Renan Dal Zotto, convocou os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Alan e Darlan; os ponteiros Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann; os centrais Flávio Judson, Lucão e Otávio; além dos líberos Maique e Thales. Felipe Roque pediu dispensa por conta de problemas pessoais, enquanto Yoandy Leal está fora por conta de lesão.

