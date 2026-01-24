Mirassol goleia o São Bernardo fora de casa e entra no G-4 do Paulistão
Com o resultado, o Mirassol chegou aos sete pontos e subiu para a quarta colocação na tabela do campeonato
O Mirassol goleou por 4 a 0 o São Bernardo na tarde deste sábado, no estádio Primeiro de Maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com uma atuação eficiente desde os minutos iniciais, o time visitante construiu a vitória ainda no primeiro tempo e ampliou o placar na etapa final, controlando o jogo fora de casa.
Com o resultado, o Mirassol chegou aos sete pontos e subiu para a quarta colocação na tabela. Já o São Bernardo permaneceu com sete pontos e caiu para a quinta posição, sendo ultrapassado justamente pelo adversário da rodada.
O primeiro tempo foi marcado pela intensidade e pela objetividade do Mirassol. Logo aos sete minutos, o Leão abriu vantagem com dois gols em sequência, aproveitando falhas defensivas do time local.
No primeiro lance, Yuri Lara fez um lançamento preciso do meio-campo para Igor Formiga, que apareceu livre nas costas da defesa, driblou Alex Alves e finalizou com tranquilidade para abrir o placar aos quatro minutos.
Pouco depois, Renato Marques ampliou após jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo. Aldo Filho acionou Reinaldo, que finalizou com força e obrigou Alex Alves a fazer boa defesa, mas no rebote, o camisa 78 apareceu para empurrar a bola para o fundo das redes aos sete.
A melhor oportunidade da equipe da casa veio em um cabeceio de Hélder, que percorreu toda a extensão do gol antes de Walter conseguir a defesa, evitando o desconto no placar.
No segundo tempo, o Mirassol manteve a postura segura e voltou a ser efetivo logo no início. Reinaldo fez um lançamento preciso para Galeano, que entrou na grande área e deu o passe para Eduardo finalizar de primeira, no canto direito baixo de Alex Alves, ampliando para 3 a 0, no primeiro minuto.
Com a vantagem ampliada, o Mirassol passou a administrar o resultado, trocando passes no setor defensivo e reduzindo os espaços do adversário.
Aos 44 minutos, o Mirassol transformou a vitória em goleada. Neto Moura encontrou Igor Formiga, que cruzou na área. Nathan Fogaça tentou a finalização, mas furou. Na sobra, Everton Galdino arriscou de fora da área e acertou um belo chute, marcando o quarto gol da equipe e fechando o placar.
Na sequência da temporada, o Mirassol volta a campo na próxima quinta-feira (29), quando enfrenta o Vasco, em casa, às 20h, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Já o São Bernardo joga apenas no domingo, às 16h, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo estadual.
Leia também
• São Paulo pode entrar na zona da degola do Paulistão caso tropece contra o Palmeiras
• 'Patrimônio do futebol brasileiro': por que o Paulistão é o maior Estadual do Brasil
• Joia do Mirassol, Cristian Araújo chama atenção do City Group na Copinha
FICHA TÉCNICA - SÃO BERNARDO 0 X 4 MIRASSOL
SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo, Hélder, Manzoli e Pará; Foguinho (Marcão Silva), Romisson (Júnior Urso) e João Paulo (Victor Andrade); Pedro Vitor (Fabrício Daniel), Echaporã (Pedrinho) e Felipe Garcia. Técnico: Ricardo Catalã.
MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara (Denilson), Aldo Filho (Neto Moura) e Eduardo (Mugni); Galeano (Everton Galdino), Alesson e Renato Marques (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.
GOLS - Igor Formiga, aos quatro, e Renato Marques, aos sete minutos do primeiro tempo; Eduardo, a um, e Everton Galdino, aos 44 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Foguinho e Felipe Garcia (São Bernardo); Walter, Aldo Filho, Eduardo, Mugni e Renato Marques (Mirassol).
ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).
PÚBLICO - 1.771 presentes.
RENDA - R$ 40.940,00.
LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).