Campeonato Brasileiro Mirassol x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações Rubro-negro busca primeira vitória, no intuito de ganhar confiança antes de parada para a Copa do Mundo de Clubes

Sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Sport busca sua primeira vitória na competição neste domingo (1º), com o objetivo de ir para a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa com a confiança recuperada. Às 11h, o Leão visita o Mirassol, no Maião, pela 11ª rodada.

Na lanterna da Série A, com três pontos, o Rubro-negro terá pela frente um adversário que tem feito uma campanha além das expectativas até o momento. O Leão do interior paulista é o 9º colocado, com 14 pontos.

Em entrevista concedida à comunicação do clube e enviada à imprensa, o lateral-direito leonino, Hereda, comentou a importância do time conseguir um resultado positivo para a equipe conseguir certo respiro dentro do certame, antes da parada para o Mundial.

"A gente sabe que cada jogo para nós é uma final, não temos tempo a perder. Até treinar pela manhã, a gente está treinando para se adaptar ao mais próximo do jogo. Que a gente consiga pontuar, se Deus quiser, com a vitória. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil", falou.

A partida entre Sport e Flamengo, agendada anteriormente para o próximo dia 12 - logo após a volta da Data Fifa -, foi adiada devido a participação dos cariocas na Copa do Mundo de Clubes. Assim, os pernambucanos terão mais de um mês para buscar evolução com o técnico António Oliveira. O compromisso deste domingo será apenas o quarto do português à frente do clube.

"Vamos ter bastante tempo para treinar, para se dedicar, para entender a metodologia do professor, aprender mais e mais com ele também. Se Deus quiser, essa parada vai ajudar bastante a gente para que possamos voltar a pontuar, a fazer bons jogos e se adequar o mais rápido possível ao estilo de jogo do professor. Isso vai fazer diferença para nós", salientou Hereda.

Campo e bola

Para o compromisso em São Paulo, a tendêcia é que António Oliveira siga apostando no sistema com três zagueiros. Em relação ao último jogo, o treinador terá que lidar com pelo menos uma baixa concreta. O volante Sérgio Oliveira recebeu o terceiro amarelo no empate com o Internacional e está fora do jogo. Para sua vaga no meio-campo, Rivera e Du Queiroz brigam pelo espaço.

Ficha técnica

Mirassol

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Roni, Yago Felipe, Danielzinho e Gabriel; Negueba e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Sport

Caíque França; Hereda, Antônio Carlos, Lucas Cunha, Chico e Igor Cariús; Rivera (Du Queiroz), Zé Lucas e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Romarinho) e Pablo. Técnico: António Oliveira.

Local: Maião (Mirassol/SP)

Horário: 11h

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere.

