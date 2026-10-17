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Vôlei

Mireya, lenda do vôlei cubano, revela que descobriu gravidez aos sete meses de gestação

Tricampeã olímpica deu à luz cerca de duas semanas e meia depois da descoberta

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Mireya, lenda do vôlei cubano, revela que descobriu gravidez aos sete meses de gestaçãoMireya, lenda do vôlei cubano, revela que descobriu gravidez aos sete meses de gestação - Foto: Divulgação

Uma das maiores rivais da seleção brasileira de vôlei nos anos 90, a cubana Mireya Luis revelou uma história surpreendente sobre a maternidade durante participação no podcast Basticast, ao lado da ex-jogadora brasileira Virna Dias.

A tricampeã olímpica contou que descobriu sua gravidez quando já estava no sétimo mês de gestação, mesmo tendo continuado a treinar, competir e viajar normalmente.

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Mireya disse que a descoberta da gravidez aconteceu após uma radiografia. O médico, inclusive, chegou a duvidar que a imagem mostrasse sua filha e pediu que o exame fosse repetido.

— A enfermeira chega e mostra a radiografia com um bebê e ele diz que não é minha. E pediu para repetir. E lá estava a minha filha com os pés cruzados e o dedo na boca — relembrou.

O parto aconteceu cerca de duas semanas e meia depois da descoberta. Naquele momento, a seleção cubana se preparava para disputar o Campeonato Mundial. Mesmo sem estar recuperada, Mireya voltou às quadras apenas nove dias após dar à luz, enquanto sua mãe cuidava da bebê.

— Não estava pronta para jogar, mas sabia que a minha presença era muito importante — finalizou.

Com 1,75m, Mireya se destacou nas quadras na década de 90, a época de ouro do vôlei cubano. A eterna camisa 3 era o grande destaque do time ao lado de Regla Torres, considerada a melhor jogadora do século passado. Juntas, lideram Cuba no tricampeonato olímpico (Barcelona 1992, Atlanta 1996 e Sydney 2000) e em dois títulos mundiais (1994 e 1998).

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