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polêmica "Misógino" e "Repudiável": Neymar é criticado por imprensa internacional depois de fala machista Jornais estrangeiros ainda relacionaram polêmica com possível corte para a Copa do Mundo

Novamente no centro de uma polêmica, Neymar foi duramente criticado na imprensa internacional, que acompanha o jogador e a sua possível presença na Copa do Mundo de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Em uma entrevista depois do jogo em que o Santos venceu o Remo por 2 a 0, ele usou uma expressão machista para reclamar do árbitro Sávio Pereira Sampaio, que lhe aplicou o terceiro cartão amarelo, deixando-o fora da partida contra o Flamengo, na próxima rodada.

— Sávio é assim, acordou meio de ‘Chico’ — afirmou, usando uma expressão popular considerada machista e ultrapassada que representa um eufemismo para dizer que uma mulher está menstruada.

Em diferentes veículos internacionais, a declaração repercutiu, ainda que tenham considerado a atuação do jogador brasileiro, com duas assistências.

"Neymar decisivo, mas no coração de uma polêmica por falas misóginas depois de Santos e Remo", foi o título do site francês L'Equipe.

"Foi precisamente essa expressão que gerou a controvérsia. Na linguagem cotidiana, dizer que alguém "acordou como o Chico" significa descrevê-lo como estando de mau humor ou agressivo sem motivo aparente. Mas a origem do termo é mais problemática. Deriva de "chiqueiro" e se refere a uma época em que a menstruação era associada a algo sujo ou impuro. Ser "como o Chico" poderia, portanto, significar ser "sujo" ou "desagradável", uma conotação hoje considerada sexista por muitos observadores", explicou a publicação ao público francês.

No jornal espanhol Sport, a entrevista de Neymar também foi destaque no título do artigo: "Polêmica no Brasil: Acusam Neymar de misógino".

Apesar de elogiar a atuação do jogador, o site afirma que "seu comportamento fora de campo pode arruinar seu sonho de disputar a Copa do Mundo" logo no início do texto.

Para o argentino Diario Olé, a frase também manchou a sua atuação.

"Noite estranha de Neymar: uma declaração polêmica após uma partida confusa que o deixou de fora contra o Flamengo", destacou o título.

"Apesar de ter jogado bem, a partida degenerou em discussões e ele perderá o jogo contra o Flamengo. Ele fez uma declaração repreensível à imprensa", resumiu o site.

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