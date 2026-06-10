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LUTO

Missa de sétimo dia de Alfredo Bertini será celebrada nesta quarta (10); Sport homenageia economista

A celebração litúrgica será realizada durante a noite na Capela Menino Jesus, na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem

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Velório de Alfredo Bertini aconteceu na sede social do Sport Club do RecifeVelório de Alfredo Bertini aconteceu na sede social do Sport Club do Recife - Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Familiares, amigos, profissionais do audiovisual e admiradores de Alfredo Bertini se reunirão para a missa de sétimo dia em memória do economista, colunista da Folha de Pernambuco produtor cultural e idealizador do Cine/PE – Festival do Audiovisual. A celebração acontecerá nesta quarta-feira (10), às 18h30, na Capela Menino Jesus, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Bertini deixou um legado que ultrapassa as telas, sendo reconhecido por sua contribuição fundamental e decisiva para o fortalecimento do cinema brasileiro e para a consolidação de Pernambuco como um dos principais polos audiovisuais do país.

Ao longo de décadas, o colunista e economista atuou na promoção da cultura, na formação de públicos e na valorização da produção nacional, tornando o Cine/PE uma das mais importantes vitrines do audiovisual brasileiro.

Homenagem do Sport
Além da homenagem religiosa, Alfredo Bertini também será lembrado pelo Sport Club do Recife, clube onde foi ex-conselheiro e torcedor rubro-negro apaixonado.

Antes da partida entre Sport e Athletic-MG, prevista para as 21h desta quarta-feira (10), será realizado um minuto de silêncio em sua memória.

A homenagem contará ainda com a participação de sua esposa, Sandra Bertini, que vai conduzir o tradicional “Cazá Cazá” na Ilha do Retiro. Em seguida, o filho do casal, Vitor Bertini, receberá uma camisa oficial do clube das mãos do presidente do Sport, Matheus Souto Maior.

Serviço
Missa de sétimo dia de Alfredo Bertini

Homenagem do Sport Club do Recife

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