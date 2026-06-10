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LUTO Missa de sétimo dia de Alfredo Bertini será celebrada nesta quarta (10); Sport homenageia economista A celebração litúrgica será realizada durante a noite na Capela Menino Jesus, na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem

Familiares, amigos, profissionais do audiovisual e admiradores de Alfredo Bertini se reunirão para a missa de sétimo dia em memória do economista, colunista da Folha de Pernambuco produtor cultural e idealizador do Cine/PE – Festival do Audiovisual. A celebração acontecerá nesta quarta-feira (10), às 18h30, na Capela Menino Jesus, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Bertini deixou um legado que ultrapassa as telas, sendo reconhecido por sua contribuição fundamental e decisiva para o fortalecimento do cinema brasileiro e para a consolidação de Pernambuco como um dos principais polos audiovisuais do país.

Ao longo de décadas, o colunista e economista atuou na promoção da cultura, na formação de públicos e na valorização da produção nacional, tornando o Cine/PE uma das mais importantes vitrines do audiovisual brasileiro.

Homenagem do Sport

Além da homenagem religiosa, Alfredo Bertini também será lembrado pelo Sport Club do Recife, clube onde foi ex-conselheiro e torcedor rubro-negro apaixonado.

Antes da partida entre Sport e Athletic-MG, prevista para as 21h desta quarta-feira (10), será realizado um minuto de silêncio em sua memória.

A homenagem contará ainda com a participação de sua esposa, Sandra Bertini, que vai conduzir o tradicional “Cazá Cazá” na Ilha do Retiro. Em seguida, o filho do casal, Vitor Bertini, receberá uma camisa oficial do clube das mãos do presidente do Sport, Matheus Souto Maior.

Serviço

Missa de sétimo dia de Alfredo Bertini

Data: Quarta-feira, 10 de junho

Horário: 18h30

Local: Capela Menino Jesus

Endereço: Avenida Conselheiro Aguiar, 1156, Boa Viagem, Recife

Homenagem do Sport Club do Recife

Data: Quarta-feira, 10 de junho

Horário: Antes da partida entre Sport e Athletic-MG, às 21h (horário de Brasília)

Local: Ilha do Retiro - Recife/PE

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