Homenagem Missa de sétimo dia de Milton Bivar será nesta quinta-feira (20) Ex-presidente rubro-negro será homenageado a partir das 19h, na Igreja do Colégio Damas

O ex-presidente do Sport, Milton Bivar, será homenageado na noite desta quinta-feira (20), em missa do sétimo dia que será realizada às 19h, na Igreja do Colégio Damas, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Bivar faleceu na última sexta-feira (14) e teve o corpo velado e cremado no último sábado (15), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista. Na ocasião, familiares e amigos marcaram presença para dar o último adeus ao ex-dirigente. Engenheiro civil e empresário, ele veio a óbito em decorrência de um câncer no pâncreas, aos 74 anos.

Filho de Milton Lyra Bivar, que foi presidente do Sport no início da década de 1950, Milton Bivar foi diretor de futebol do clube em 2006. À época, o Leão foi campeão pernambucano e conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, se tornou presidente pela primeira vez. Sob sua gestão, em 2007 e 2008, ganhou dois estaduais e levou o Sport a um dos maiores títulos de sua história: a Copa do Brasil, sobre o Corinthians. Durante a campanha, a equipe deixou pelo caminho times como Palmeiras, Internacional e Vasco.

Em meio aos feitos e a vaga leonina na Libertadores, o ex-mandatário optou por se afastar da política do clube. Em 2013, entretanto, retornou para ser vice-presidente do Executivo, durante a gestão do irmão, Luciano Bivar.

Dez anos depois da passagem de sucesso no comando do clube, Bivar retornou à presidência em 2019, com pouco mais de 88% de aprovação nas urnas, contra Eduardo Carvalho. Foi a primeira vitória da oposição após mais de três décadas. Durante o biênio, o então presidente ajudou o Leão a ganhar um Campeonato Pernambucano e o retorno à Primeira Divisão.

Em novembro de 2020, na reta final do mandato, chegou a se afastar do cargo alegando motivos de saúde. Contudo, em 2021, foi reeleito para o biênio 2021-2022, mas renunciou à cadeira do Executivo justificando estar com problemas de saúde.

