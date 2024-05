Mistérios sobre Schumacher: tratamento milionário, segredo de família e bens à venda

A- A+

A família do ex-campeão alemão de Fórmula 1 Michael Schumacher, 55, disse, nesta quinta-feira, que ganhou uma ação legal contra um jornal que publicou uma entrevista falsa feita a partir de Inteligência Artificial em que simulava uma conversa com o ex-piloto. A família ganhou recentemente uma indenização de 200 mil euros devido à publicação. Após um acidente em uma pista de esqui, em 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher, nunca mais foi visto em público, e poucas pessoas têm acesso à vida privada da família do ex-piloto.

Em outubro de 2023, o jornalista suíço Roger Benoit deu uma entrevista ao jornal Blick e, para desgosto dos fãs de "Schumi", garantiu que a situação é "um caso sem esperança". Benoit se baseou em uma entrevista concedida pelo filho do piloto, Mick Schumacher, ao dizer que daria tudo para ter outra conversa com o pai.

“Só há uma resposta para essa pergunta e foi a que seu filho (Mick) deu: 'Eu daria qualquer coisa para falar com o papai'. Esta frase diz tudo sobre como seu pai está. Um caso sem esperança”, disse o jornalista suíço.

Mick Schumacher, filho do heptacampeão da Fórmula 1 — Foto: Reprodução

A citação do jornalista ao filho do campeão da F1 se baseia em um documentário produzido pela Netflix, e é o depoimento mais próximo da situação atual do piloto.

— Papai e eu agora nos entendemos de uma forma diferente, simplesmente porque falamos uma linguagem parecida, a linguagem do automobilismo. Temos muito mais o que conversar, e pelo menos é onde minha cabeça está a maior parte do tempo. É quando penso que desistiria de tudo só para ter isso —, Mick contou no documentário.





A situação se confirma por meio de fontes próximas à família que confirmam que a esposa do ex-piloto, Corinna Schumacher, teria se conformado com o estado de saúde irreversível do marido e, por isso, vendeu a casa de férias da família na Noruega, em 2015.





Corinna e Michael Schumacher // Reprodução

Junto com a propriedade, Corinna também se desfez do jatinho particular do casal. As vendas resultaram em cerca de 25 milhões de libras (cerca de 162,6 milhões de reais no câmbio atual), valores que seriam usados na recuperação do piloto. Além disso, neste mês, oito relógios que pertenciam ao lendário piloto alemão foram vendidos em um leilão em Genebra, na Suíça, por US$ 4,25 milhões (R$ 21,8 milhões).

Morada atual

Chamada de Villa Yasmín e composta por uma residência principal de três mil metros quadrados, a mansão onde o ex-piloto mora atualmente, em Maiorca, na Espanha, pertenceu ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, segundo o alemão Bild.

Em 2018, Corinna adquiriu a propriedade por cerca de 30 milhões de euros (R$ 167 milhões). Há poucas informações sobre o local, no entanto. Sabe-se que a mansão foi construída em um terreno de 15 mil metros quadrados, com duas menores mansões dentro do espaço, acompanhadas de piscinas, ginásio, enorme jardim, e um heliponto.

Após o acidente, Mick Schumacher, 25, decidiu seguir a carreira do pai no automobilismo, com apoio da mãe. Ele chegou a correr pela norte-americana Haas por duas temporadas, mas agora é piloto reserva da Mercedes.

