Miullen rescinde com Botafogo-PB e tem chegada oficializada pelo Santa Cruz

Finalmente, o atacante Miullen é jogador do Santa Cruz. Após conseguir rescindir o vínculo com o Botafogo-PB, o atleta teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (7), e está regularizado para atuar pelo Tricolor do Arruda.

#Contratado Integrado ao grupo, o atacante Miullen assinou com o Santa Cruz e é o novo reforço do sistema ofensivo coral. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/i0nDl0yH68 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 7, 2023

Antes de chegar ao Santa, o atacante de 25 anos solicitou a rescisão indireta da equipe paraibana alegando falta de pagamento de salários e FGTS. Pedido que foi negado inicialmente, em maio, com o Botafogo-PB ameaçando entrar com uma representação contra os pernambucanos.

Miullen foi revelado pelo Corinthians e soma passagens por equipes como Londrina e Chapecoense no Brasil. No exterior, chegou a atuar pelo Gil Vicente, de Portugal. Pelo Botafogo-PB em 2023, fez apenas quatro jogos, mas não contribuiu com gols.

Com a oficialização, Miullen é o 12º reforço do Santa Cruz para a temporada. Além dele, foram contratados Rokenedy (goleiro), Léo Fernandes, Matheus Müller e Rhuan Rodrigues (laterais), Pingo, Fabrício Bigode, Ítalo Henrique, Emerson Souza e Wagninho (volantes), Nadson (meia) e Emerson Galego (atacante).

Nesta quinta-feira (8), o Santa volta a entrar em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Buscando a liderança do Grupo 3, a Cobra Coral recebe o Pacajus, às 19h30, no Arruda.

