A- A+

FUTEBOL MLS aposta em acordo com a Apple para aumentar popularidade; liga começa neste sábado Ideia principal é aumentar número de jogos transmitidos nos principais canais de TV do país

A Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos, espera que recém-assinado acordo global de streaming com a Apple TV lance uma nova era de crescimento da audiência global para o torneio, cuja temporada começa neste sábado. Sob um novo contrato de 10 anos, no valor de US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões), a MLS se torna a primeira liga a oferecer todos os seus jogos disponíveis para transmissão, via Apple TV, nacional e internacionalmente.

Anteriormente, os clubes da MLS transmitiam seus jogos por meio de redes de televisão regionais e locais, com partidas selecionadas exibidas nacionalmente em vários canais de esportes a cabo. A liga, muitas vezes, parecia “baixa” na lista de prioridades desses canais, bem abaixo da NFL, NBA e até do futebol americano universitário, mas espera-se que, ao se tornar um grande investimento para a Apple, seu perfil seja transformado.

"Vamos colocar [jogos] em um dispositivo para qualquer torcedor, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, em qualquer lugar, sem blecautes. É sem precedentes", disse o comissário da MLS, Don Garber, a repórteres na quarta-feira, nos novos estúdios construídos especificamente para a liga no Harlem. "Nenhuma outra liga realmente pode oferecer esse tipo de oportunidade para o envolvimento do consumidor e do torcedor. Portanto, não poderia estar mais animado."



Os jogos da MLS foram exibidos fora da América do Norte em vários canais, mas agora todos estarão disponíveis na Apple TV, telefones, tablets e navegadores sem restrições geográficas no conteúdo. A liga, que começou em 1996 com 10 times e formada majoritariamente por jogadores americanos, agora tem 29 clubes nos Estados Unidos e no Canadá, com jogadores de mais de 80 nações. Garber espera que o acordo com a Apple também atraia mais fãs desses mercados.

"Eu não posso te dizer como é ter nossos clubes conversando com um jogador da Argentina ou do Brasil ou, você sabe, da Croácia ou da Inglaterra, e saber que você poderá entregar um jogo diretamente para um de seus fãs com o clique de um botão" ele disse. "Essa é talvez a parte mais emocionante desta nova parceria. Estamos jogando no jogo global e não somos a liga global que queremos ser. E que melhor maneira de fazer isso com um parceiro digital global que é onipresente em todo o mundo? o mundo?"

Cronograma simplificado

Para os fãs locais da MLS, que recebem acesso gratuito às transmissões como parte de seus pacotes de ingressos para a temporada, o novo acordo traz uma programação simplificada com a grande maioria dos jogos sendo realizados no sábado, em vez de distribuídos em vários dias.

A Premier League conquistou seguidores nos Estados Unidos com seu horário regular de sábado de manhã na televisão, e Garber quer que a MLS também se torne um "destino de exibição".

“Acho que, para nós, ter um cronograma consistente ajudará nossos times a criar hábitos com seus fãs e nos permitirá produzir jogos de maneiras que serão de maior qualidade e, francamente, mais eficientes”, disse ele.

Enquanto outras competições ao redor do mundo estarão observando de perto o sucesso da MLS com seu novo acordo, a liga não abandonou completamente a televisão tradicional, com 34 jogos a serem exibidos nos Estados Unidos pela Fox.

Garber disse que a liga não tem meta para assinaturas na primeira temporada, mas a MLS também tem como alvo o público mexicano-americano, conectando-se à Liga MX, do México, para um novo torneio estilo Copa do Mundo, com duração de um mês durante agosto, apresentando as melhores equipes de ambos os países. A ação da liga doméstica interromperá o jogo durante toda a Copa das Ligas, que também será transmitida pela Apple TV.

"Temos uma das ligas de futebol profissional mais populares do mundo do outro lado da nossa fronteira. Então, por que não sentar e criar uma competição que vai importar? Vai ser muito legal", disse Garber.

Há muito mais mudanças nesta temporada com o recém-formado St Louis City se juntando como o 29º clube e o sistema de playoffs ajustado para ter uma série de primeira rodada "melhor de três". O fim de semana de abertura inclui um derby local na Califórnia, onde o Los Angeles Galaxy enfrentará o atual campeão Los Angeles FC em um jogo que foi transferido para o Rose Bowl (palco da final da Copa do Mundo de 1994), com capacidade para 89 mil pessoas, em uma tentativa de quebrar o recorde de público da liga, de 73.019, estabelecido pelo Charlotte na última temporada.

No entanto, não houve chegadas de grandes nomes na liga neste período de intertemporada, mas está claro que a Apple está apostando em um perfil mais alto para o esporte nos próximos anos. Os Estados Unidos e o Canadá sediarão a Copa do Mundo de 2026 junto com o México, e Garber acredita que isso “mudará o jogo”.

"O caminho para 2026 é algo que será o combustível do foguete para todo o ecossistema do futebol nos Estados Unidos", disse ele.

Veja também

SELEÇÃO BRASILEIRA Ancelotti está feliz com chance de ir à seleção, mas Real Madrid "falará primeiro", diz jornalista