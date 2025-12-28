A- A+

FUTEBOL Moçambique vence primeiro jogo de sua história na Copa Africana de Nações O retrospecto dos 'Mambas' desde a sua estreia na competição em 1968 era de 12 derrotas, quatro empates e nenhuma vitória

Moçambique venceu neste domingo (28) o primeiro jogo de sua história na Copa Africana de Nações, ao derrotar o Gabão por 3 a 2 em Agadir, no Marrocos.

O retrospecto dos 'Mambas' desde a sua estreia na competição em 1968 era de 12 derrotas, quatro empates e nenhuma vitória.

Os gols de Faisal Bangal (37'), Geny Catamo (41', de pênalti) e Diogo Calila (52') garantiram a vitória, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang (45'+5) e Alex Moussounda (76') marcaram para o Gabão.





Os gaboneses sofreram sua segunda derrota em dois jogos no torneio, depois de terem perdido na estreia contra Camarões (1 a 0). Moçambique também perdeu na primeira rodada, contra a Costa do Marfim (1 a 0).

