A- A+

rei do futebol Modelo de caixão usado no sepultamento de Pelé é destaque em feira do setor funerário: "Urna do Rei" Valor cobrado é de R$ 7.700 para agências e lojas especializadas; item é fabricado na Argentina

Quase três meses depois de sua morte, Pelé ainda é garoto-propaganda. Agora, do próprio caixão em que foi sepultado. Pode soar mórbido, mas, em se tratando do mercado funerário, isso não chega a ser um problema. E foi com essa ideia em mente que uma empresa decidiu anunciar com destaque o modelo usado para o corpo do ex-jogador numa feira especializada, em Campinas.

Importante lembrar que o evento é uma feira voltada para o setor funerário. Ou seja, este é o valor cobrado para agências e lojas especializadas que ainda irão revender a urna para o público final.

Morto em decorrência das complicações de um câncer, Pelé foi sepultado no dia 3 de janeiro, no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos. Durante 24h, o caixão com seu corpo esteve no Estádio da Vila Belmiro, onde pôde ser visto por familiares, amigos e fãs.

Veja também

são paulo Luxemburgo publica vídeo para desmentir boato de que morreu em acidente de helicóptero em SP; veja