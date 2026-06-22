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Copa do Mundo Modric completa 200 jogos pela Croácia sob pressão em duelo de desesperados com Panamá na Copa O meia estreou mal na derrota por 4 a 2 diante da Inglaterra e acabou substituído

Modric é um dos quarentões da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México e está ainda mais nos holofotes pelo fato de a Croácia vir se destacando nas últimas edições - terceira no Catar, por exemplo. Ídolo e quem mais defendeu seu país, o meia estreou mal na derrota por 4 a 2 diante da Inglaterra, acabou substituído e agora entra em campo em seu 200° jogo pela seleção sob obrigação de fazer a esquadra nacional renascer na competição em duelo de desesperados com o Panamá. A partida começa às 20 horas (de Brasília) no BMO Field, em Toronto.

Diferentemente do confronto da estreia diante dos ingleses, na qual era coadjuvante, mas mostrou poder de reação por duas vezes, dessa vez a Croácia é a favorita e terá a missão de superar o forte poder de marcação da adversária para sair da lanterna. O Panamá perdeu por 1 a 0 de Gana sendo vazado somente aos 50 minutos do segundo tempo.

E a marca histórica de Modric deve servir de motivação a ele e todo o elenco por um dia de festa completo no Canadá. Jogador diferenciado, o armador ainda goza de enorme prestígio quando defende as cores da seleção e os companheiros não escondeu a satisfação por tê-lo ao lado.

"Um número incrível, não sei o que dizer sobre Luka (Modric), uma história impressionante. Obrigado, capitão, por nos mostrar o caminho e pela honra que temos de viver algo assim, jogando diante dele. Faremos o melhor que pudermos, não apenas por ele, mas por todos nós", disse o atacante Kramaric, que entrou no decorrer do jogo com a Inglaterra e pode pintar como surpresa diante dos panamenhos.

Não menos experiente, o atacante de 35 anos sabe da obrigação do triunfo e espera auxiliar Modric de alguma maneira. "Queremos nos classificar entre os dois primeiros do grupo porque mais para frente pode ser complicado (os cruzamentos) e jogos muito mais difíceis", destacou, pregando vitória a todo custo.

Panamá não criou muito ofensivamente na derrota diante de Gana, mas mostrou enorme obediência tática com três defensores em campo. Pecou apenas no último lance, que definiu o revés por 1 a 0. Essa demonstração de força na defesa deixa os croatas em alerta.

"Será um jogo diferente, o Panamá tem um estilo de futebol distinto e provavelmente teremos muito mais posse de bola e oportunidades para criar chances. Vai depender de nós, teremos de entrar de forma mais agressiva, com essa mentalidade, especialmente no ataque", destacou Sucic.

Com a defesa confirmada, mas precisando atacar, o técnico Thomas Christiansen lamentou mais uma vez não contar com o meio-campista e astro Adalberto 'coco' Carrasquilla para o duelo decisivo. O jogador está machucado.

"É uma pena não ter Coco com a gente para esta partida importante contra a Croácia", lamentou o comandante, que convocou a estrela para a Copa do Mundo, mesmo sem condições clínicas.

"Mas demonstramos que o grupo está pronto para competir e que cada um pode entrar no jogo e contribuir com o que é necessário em uma Copa do Mundo como esta", esbanjou confiança.

FICHA TÉCNICA

PANAMÁ X CROÁCIA

PANAMÁ - Mosquera; Blackman, Córdoba e Jiovany Ramos; Murillo, Martínez, Harvey e Andrés Andrade; Bárcenas, José Luis Rodríguez e Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.

CROÁCIA - Livakovic; Stanisic, Sutalo, Duje Caleta-Car e Gvardiol; Kovacic e Modric; Sucic (Kramaric), Baturina e Perisic; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

ÁRBITRO - Pierre Atcho (GAB).

HORÁRIO - 20 horas (de Brasília).

LOCAL - BMO Field, em Toronto.

ONDE ASSISTIR - CazéTV.

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