Modric completa 200 jogos pela Croácia sob pressão em duelo de desesperados com Panamá na Copa
O meia estreou mal na derrota por 4 a 2 diante da Inglaterra e acabou substituído
Modric é um dos quarentões da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México e está ainda mais nos holofotes pelo fato de a Croácia vir se destacando nas últimas edições - terceira no Catar, por exemplo. Ídolo e quem mais defendeu seu país, o meia estreou mal na derrota por 4 a 2 diante da Inglaterra, acabou substituído e agora entra em campo em seu 200° jogo pela seleção sob obrigação de fazer a esquadra nacional renascer na competição em duelo de desesperados com o Panamá. A partida começa às 20 horas (de Brasília) no BMO Field, em Toronto.
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Diferentemente do confronto da estreia diante dos ingleses, na qual era coadjuvante, mas mostrou poder de reação por duas vezes, dessa vez a Croácia é a favorita e terá a missão de superar o forte poder de marcação da adversária para sair da lanterna. O Panamá perdeu por 1 a 0 de Gana sendo vazado somente aos 50 minutos do segundo tempo.
E a marca histórica de Modric deve servir de motivação a ele e todo o elenco por um dia de festa completo no Canadá. Jogador diferenciado, o armador ainda goza de enorme prestígio quando defende as cores da seleção e os companheiros não escondeu a satisfação por tê-lo ao lado.
"Um número incrível, não sei o que dizer sobre Luka (Modric), uma história impressionante. Obrigado, capitão, por nos mostrar o caminho e pela honra que temos de viver algo assim, jogando diante dele. Faremos o melhor que pudermos, não apenas por ele, mas por todos nós", disse o atacante Kramaric, que entrou no decorrer do jogo com a Inglaterra e pode pintar como surpresa diante dos panamenhos.
Não menos experiente, o atacante de 35 anos sabe da obrigação do triunfo e espera auxiliar Modric de alguma maneira. "Queremos nos classificar entre os dois primeiros do grupo porque mais para frente pode ser complicado (os cruzamentos) e jogos muito mais difíceis", destacou, pregando vitória a todo custo.
Panamá não criou muito ofensivamente na derrota diante de Gana, mas mostrou enorme obediência tática com três defensores em campo. Pecou apenas no último lance, que definiu o revés por 1 a 0. Essa demonstração de força na defesa deixa os croatas em alerta.
"Será um jogo diferente, o Panamá tem um estilo de futebol distinto e provavelmente teremos muito mais posse de bola e oportunidades para criar chances. Vai depender de nós, teremos de entrar de forma mais agressiva, com essa mentalidade, especialmente no ataque", destacou Sucic.
Com a defesa confirmada, mas precisando atacar, o técnico Thomas Christiansen lamentou mais uma vez não contar com o meio-campista e astro Adalberto 'coco' Carrasquilla para o duelo decisivo. O jogador está machucado.
"É uma pena não ter Coco com a gente para esta partida importante contra a Croácia", lamentou o comandante, que convocou a estrela para a Copa do Mundo, mesmo sem condições clínicas.
"Mas demonstramos que o grupo está pronto para competir e que cada um pode entrar no jogo e contribuir com o que é necessário em uma Copa do Mundo como esta", esbanjou confiança.
FICHA TÉCNICA
PANAMÁ X CROÁCIA
PANAMÁ - Mosquera; Blackman, Córdoba e Jiovany Ramos; Murillo, Martínez, Harvey e Andrés Andrade; Bárcenas, José Luis Rodríguez e Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.
CROÁCIA - Livakovic; Stanisic, Sutalo, Duje Caleta-Car e Gvardiol; Kovacic e Modric; Sucic (Kramaric), Baturina e Perisic; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.
ÁRBITRO - Pierre Atcho (GAB).
HORÁRIO - 20 horas (de Brasília).
LOCAL - BMO Field, em Toronto.
ONDE ASSISTIR - CazéTV.