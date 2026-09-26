Modric comanda vitória da Croácia sobre República Tcheca (2-1) na Liga das Nações
Espanhóis e croatas vão disputar a liderança no confronto da segunda rodada, na próxima terça-feira (29), no estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha
Com um gol do interminável Luka Modric, a Croácia venceu a República Tcheca por 2 a 1 neste sábado (26), fora de casa, na primeira rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa.
Modric, que há 17 dias completou 41 anos, abriu o placar em Praga no início do segundo tempo (47'), quando recebeu a bola, avançou até a entrada da área e bateu forte para o fundo da rede.
Os tchecos, que estreavam sob comando do técnico espanhol Santi Denia, reagiram rapidamente empatando com Adam Karabec (54'), que finalizou após receber um passe rasteiro de Adam Hlozek.
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Mas Mario Pasalic (77') marcou o gol da vitória croata cabeceando com perfeição um cruzamento de Ivan Perisic.
A República Tcheca chegou a empatar novamente instantes depois, mas o gol de Matej Radosta foi anulado por impedimento de Hlozek, que havia feito a assistência.
Com a vitória, a Croácia começa a Liga das Nações empatada com a Espanha, que no outro jogo da chave venceu a Inglaterra em Wembley por 3 a 2.
Espanhóis e croatas vão disputar a liderança no confronto da segunda rodada, na próxima terça-feira, no estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha.