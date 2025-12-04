A- A+

Futebol Modric diz que queria se aposentar no Real: "Depois do Madrid, qualquer destino é um passo abaixo" Em entrevista ao ex-treinador Slaven Bilić, croata revive guerra, Tottenham, auge na Espanha e nova etapa no Milan

Luka Modric revisitou a própria trajetória — da infância marcada pela guerra ao auge no Real Madrid — numa entrevista ao programa O (In)Sucesso dos Campeões, conduzido por Slaven Bilić, seu ex-treinador. Hoje no Milan, o croata de 39 anos falou sem filtros sobre a saída do clube onde passou 13 temporadas, o peso das promessas no Tottenham, e a sensação de que nada supera o período vivido na capital espanhola.

O meio-campista contou que guarda memórias difíceis da infância, vivida durante o conflito que assolou a Croácia.

"Apesar da guerra, lembro minha infância como feliz, rodeado de amigos num hotel. Mas quando mataram meu avô… Isso marca para sempre", disse.

Ele destacou o sacrifício dos pais: "Todos diziam ao meu pai para desistir, que na cidade não tínhamos futuro e que eu devia esquecer o futebol. Eles nunca desistiram de mim".

Modric relembrou a controversa transferência do Tottenham para o Real Madrid, destacando a promessa feita pelo presidente Daniel Levy:

"Em certo momento, ele me disse: 'O único clube para o qual eu te deixaria ir é o Real Madrid'. Quando ouvi 'Real Madrid', pareceu algo inalcançável", afirmou.

O croata contou que soube do interesse merengue antes da Eurocopa, ainda na concentração da seleção. As negociações, porém, foram longas e desgastantes.

"Foi muito duro, pela minha relação com o clube e com os torcedores. Mas eu não via outra saída", confessou.

A despedida do Real Madrid foi um dos momentos mais emotivos da entrevista. Modric afirmou que jamais imaginou atingir tanto:

"Se alguém me dissesse, quando cheguei, para escrever tudo o que queria conquistar, eu teria medo de escrever o que consegui. Não falo só dos troféus, mas de permanecer 13 anos ali. Cheguei com 27 e saí quase aos 40… é incrível", admitiu.

O croata deixou claro que desejava encerrar a carreira no clube:

"Meu desejo mais sincero era me retirar em Madrid. Às vezes as coisas não acontecem como queremos. Mas não me arrependo de nada", disse.

Hoje no Milan, Modric afirmou que a escolha foi natural quando percebeu que não seguiria no Real Madrid.

"Depois do Real, para onde quer que vá, é um passo abaixo. Vim para um clube que, pela sua história, está muito perto do Real. Era a situação ideal", afirmou.

