A- A+

Champions League Modric não é relacionado no Real Madrid e está fora contra o Napoli O Real entra em campo nesta quarta-feira (29)

O meia croata Luka Modric está fora da lista de relacionados do Real Madrid para o jogo de quarta-feira (29) contra o Napoli, pela 5ª rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa.

Modric, de 38 anos, foi substituído por precaução na vitória do time merengue sobre o Cádiz (3 a 0) no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, devido a dores na coxa. Além disso, ele não participou do treino coletivo nesta terça-feira.

A ausência do experiente croata aumenta a lista de lesionados do Real Madrid, com os meio-campistas franceses Eduardo Camaginva (joelho) e Aurélien Tchouaméni (pé), os brasileiros Vinícius Júnior (coxa) e Éder Militão (joelho), o goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga (adutor) e o meia turco Arda Güler (coxa).

Os desfalques levaram o técnico a relacionar jovens como Nico Paz (19 anos), Mario Martín (19 anos) e Theo Zidane (21 anos), filho do ex-jogador e ex-treinador do Real Madrid Zinedine Zidane, que aparece pela primeira vez na lista entre os profissionais.

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz integra 11 jogadores da base ao elenco profissional; confira a lista