Modric se irrita e vê Croácia prejudicada contra Portugal: "VAR deve intervir em erros de 200%"
Partida marcou, certamente a despedida de Modric do maior palco do futebol
A derrota da Croácia para Portugal por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela segunda fase do Mundial, e a consequente eliminação na Copa do Mundo, não foram bem assimiladas pelo experiente meio-campista Luka Modric. O camisa 10 demonstrou irritação com a arbitragem e disse que a sua equipe foi prejudicada pelo VAR.
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Em seu discurso, o jogador reclamou da marcação do pênalti em favor de Portugal (convertido pelo atacante Cristiano Ronaldo) e condenou a anulação do segundo gol dos croatas, assinalado nos acréscimos da prorrogação, por impedimento.
"Algumas coisas que aconteceram são inacreditáveis. Esse pênalti, se fosse o contrário, o VAR nunca teria se envolvido. O VAR deveria intervir apenas em erros de 200%. Aqui não houve nada disso. Foi disputa normal, os dois se empurraram e caíram. Não se pode marcar um pênalti desses numa partida dessa importância", protestou.
A revolta maior se concentrou no gol anulado, que levaria a disputa contra os portugueses para as penalidades. No lance, a tecnologia apontou que o desvio de cabeça de Matanovic caracterizou o impedimento de Pasalic na jogada. "O VAR não foi criado para isso, mas para grandes erros", completou o jogador bastante irritado.
A partida marcou a despedida de Modric da seleção de seu país. O jogador já havia anunciado que o Mundial seria o seu último torneio pelo time nacional. O craque, que encerrou a temporada europeia pelo Milan, avalia os próximos passos de sua carreira.
A aposentadoria não está descartada. No entanto, ele se saiu com uma resposta evasiva ao ser questionado sobre o assunto. "Hoje não é o dia para isso", afirmou após a partida. "Em breve, vocês saberão qual vai ser a minha decisão", afirmou o atleta.