Modric vai reforçar o Milan após encerrar participação pelo Real Madrid no Mundial de Clubes

A- A+

Luka Modric já havia antecipado que iria se despedir do Real Madrid no Mundial de Clubes. Agora, já é conhecido o destino. O novo diretor esportivo do Milan, Igli Tare, confirmou o acerto com o croata para a próxima temporada.



A informação foi dita por Tare junto do CEO do clube, Giorgio Furlani, em conversa com jornalistas na Casa Milan, sede do clube italiano. O diretor falou sobre o acerto com o meia ao comentar a necessidade de uma liderança forte no elenco rossoneri.



"Uma das deficiências do ano passado foi esta. Não conheço a dinâmica de perto, o que é fundamental para um julgamento. A compra do Modric parecia anômala, mas não é. Como ele é um jogador importante no futebol mundial, tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente e vi um garoto que ainda tem vontade", disse Igli Tare.





"Ele pode ser uma referência para um grupo que precisa de jogadores assim. Não será só ele, ainda haverá uma ou duas aquisições experientes, mas também haverá jovens promessas", adiantou o diretor.



Modric tem 39 anos e está no Real Madrid desde 2012, quando chegou do Tottenham. Na Espanha, conquistou 27 títulos. Ele estava em seis conquistas de Champions League, das 15 que o clube soma.



O croata foi responsável por quebrar a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi na disputa dos prêmios de melhor jogador do ano. Modric venceu a Bola de Ouro e o The Best da Fifa em 2018, ano em que foi vice-campeão do mundo com a Croácia.



Nas últimas temporadas, o jogador perdia espaço no time titular do Real Madrid, assim como o alemão Toni Kroos, que se aposentou A saída de Modric representa também o fim da trinca Casemiro-Modric-Kroos, que foi dominante no futebol europeu entre 2014 e 2017.



O Real Madrid encerra a fase de grupos do Mundial de Clubes nesta quinta-feira, às 22h (de Brasília), contra o RB Salzburg. Dependendo do resultado entre Pachuca e Al-Hilal, até mesmo uma derrota dos espanhóis garante a vaga nas oitavas de final.

Veja também