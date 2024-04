A- A+

Futebol de Salão Com clubes no Brasileirão de Futsal, Pernambuco busca profissionalização também na bola pesada Sport e Náutico estreiam no Campeonato Brasileiro a partir do dia 11 de maio

Terra de Manoel Tobias, Rafael Rato, Vassoura e Richard Victor - último artilheiro da Liga Nacional de futsal -, Pernambuco é reconhecido como um dos grandes celeiros do futebol de salão. Apesar da prática ser muito forte por aqui, historicamente o Estado tem pouca tradição em competições adultas em nível nacional. Em 2024, com a realização da primeira edição do Campeonato Brasileiro da modalidade, presidido pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e contando com as presenças de Sport e Náutico/Tamandaré, surge o momento de desenvolver e profissionalizar o esporte da bola pesada.

Os elencos rubro-negro e alvirrubro contam com quase sua totalidade de jogadores pernambucanos. A oportunidade da disputa do Brasileiro, um extenso calendário com competições e a consequente melhoria estrutural dos clubes, oportuniza a permanência dos nossos melhores jogadores em casa. Renan Franklin, treinador pernambucano que volta ao Sport depois de experiências em times do Sudeste e fora do país, falou sobre como o Campeonato vai ajudar o desenvolvimento do esporte local.

“A gente tem muita dificuldade em termos de estrutura, da questão financeira e não tínhamos uma competição que alavancasse isso. Então a gente perdia primeiro os jogadores para o campo e depois para os times do Sul e Sudeste, porque todo mundo quer jogar a Liga Nacional”, começou.

“Eu acho que com esse brasileiro vindo para cá, vai abrir muitas portas e agora vamos conseguir desenvolver mais estrutura, mais recursos e a maior permanência dos atletas aqui. Acredito que isso aumenta nossa possibilidade de competir na categoria adulta e sub-20”, concluiu.

Desenvolvimento esportivo

Surgindo com uma proposta de integrar as mais diferentes regiões e proporcionar um maior contato com o futsal profissional para o público em geral, o Campeonato Brasileiro terá representantes das cinco regiões do país, com a presença de 14 Estados da federação. André Maradona, comandante alvirrubro, contou sobre a importância de oportunizar quem está longe do Centro-Sul do país. "Para a gente que já é do futsal há 40 anos é maravilhoso. Torcíamos que existisse uma competição dessa para outros centros, porque só tinha competições - Liga Nacional de Futsal - para o sul, sudeste e centro-oeste”, comentou.

Os dirigentes dos clubes estão apostando bastante nessa nova disputa, que promete levar atletas reconhecidos para centros que não estão acostumados com o futsal de alto rendimento, além da presença de camisas pesadas. Nathan Figueiredo, diretor de futsal do Sport, espera que a competição traga uma grande onda de desenvolvimento da modalidade. “Isso muda um pouco a cultura da modalidade no Estado, com certeza a gente vai ter muito mais gente enquanto espectador, isso atrai mais participantes, mais patrocínios, então eu acho que é um ciclo que acaba se fortalecendo, sendo no Brasil ou aqui em Pernambuco.

Premiações

O primeiro Campeonato Brasileiro de Futsal chega com premiação total de R$ 560 mil. O campeão receberá R$ 250 mil e um carro, o vice ficará com R$ 150 mil, o terceiro colocado ganhará R$ 70 mil, e o quarto levará R$ 30 mil. Adicionalmente, uma seleção dos melhores jogadores será premiada com R$ 60 mil, divididos entre treinador, goleiro, fixo, pivô, ala direita e ala esquerda.

Regulamento

Programado para iniciar no próximo dia 11 de maio, o torneio reúne 20 equipes, divididas em dois grupos. Os oito primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata. As eliminatórias acontecem em jogos de ida e volta.

Na primeira fase, o Timbu terá como adversários, Estrela do Norte/AM, Vasco da Gama, Costa Rica/MS, Fortaleza, Sapezal/MT, CRB, Cruzeiro, Passo Fundo/RS e América-MG. O Náutico inicia contra o Passo Fundo, dia 17 de maio.

Por outro lado, o Leão da Ilha está no Grupo B com Sorriso Futsal-MT, Sergipe, América-RN, Concórdia-SC, Chopinzinho-PR, Ceará, Sampaio Corrêa-MA, Apodi-RN e Yeesco-RS. O time enfrentará o América-RN na estreia, dia 12 de maio.



