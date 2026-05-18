Seg, 18 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL INTERNACIONAL

Momento fofura: filho de Antony, ponta do Betis, conhece Lamine Yamal e pede autógrafo ao jogador

Espanhol não participou do jogo devido lesão na coxa

Reportar Erro
Lamine Yamal, atacante do BarcelonaLamine Yamal, atacante do Barcelona - Foto: Ander Gillenea/AFP

A partida deste domingo entre Barcelona e Real Betis teve um momento emblemático que foi além dos 3 gols marcados para a vitória da equipe catalã. O filho do ponta brasileiro Antony aproveitou o momento para ajudar o filho a "tietar" Lamine Yamal.

Leia também

• Camisa de Lamine Yamal ultrapassa R$ 85 mil em leilão beneficente do Barcelona

• Após levantar bandeira palestina em comemoração do Barcelona, Lamine Yamal é homenageado com pintura

• Flick acredita que Lamine Yamal vai se recuperar e disputar a Copa do Mundo

Na arquibancada próximo ao gramado, o menino pegou autógrafo do ponta espanhol, que não participou do jogo lesionado.

Veja o momento:

O atacante de 18 anos sofreu um problema no bíceps femoral da coxa esquerda e não joga mais nesta temporada europeia. O episódio aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo. Yamal marcou o gol do jogo em cobrança de pênalti, mas sentiu dores logo na sequência e precisou ser substituído.

A Espanha estreia no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, e trabalha com a expectativa de ter o jogador à disposição.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter