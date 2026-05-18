Momento fofura: filho de Antony, ponta do Betis, conhece Lamine Yamal e pede autógrafo ao jogador
Espanhol não participou do jogo devido lesão na coxa
A partida deste domingo entre Barcelona e Real Betis teve um momento emblemático que foi além dos 3 gols marcados para a vitória da equipe catalã. O filho do ponta brasileiro Antony aproveitou o momento para ajudar o filho a "tietar" Lamine Yamal.
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Na arquibancada próximo ao gramado, o menino pegou autógrafo do ponta espanhol, que não participou do jogo lesionado.
Veja o momento:
Algo más que fútbol— Real Betis Balompié (@RealBetis) May 18, 2026
La cara de ilusión del hijo de Antony tras conocer a Lamine Yamal pic.twitter.com/TKKNMiB97x
O atacante de 18 anos sofreu um problema no bíceps femoral da coxa esquerda e não joga mais nesta temporada europeia. O episódio aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo. Yamal marcou o gol do jogo em cobrança de pênalti, mas sentiu dores logo na sequência e precisou ser substituído.
A Espanha estreia no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, e trabalha com a expectativa de ter o jogador à disposição.