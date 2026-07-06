A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Monaco oficializa a contratação de Filipe Luís, ex-Flamengo, como novo treinador até 2028 Brasileiro estava sem atuar desde a sua demissão no clube carioca, em março deste ano

Após recente passagem vitoriosa pelo Flamengo à beira do gramado, Filipe Luís inicia agora a sua trajetória internacional no futebol europeu. O Monaco anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do ex-lateral-esquerdo para comandar o time francês.



"O AS Monaco tem o prazer de anunciar a contratação de Filipe Luís como novo treinador, marcando o início de uma nova era. O técnico brasileiro de 40 anos assinou contrato com o clube do Principado até junho de 2028", publicou a agremiação em seu site oficial.





Na publicação, o Monaco exaltou o bom trabalho do profissional à frente do clube carioca e destacou os títulos obtidos com destaque para o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América, ambos conquistados na temporada 2025.



Neste seu novo trabalho, ele terá em sua comissão técnica Ivan Pacheco como auxiliar e Diogo Linhares, preparador físico. Os dois já atuavam com Filipe Luís no Flamengo. Completando o estafe do treinador, estão ainda Antony Santiago (também auxiliar com ênfase em análise tática), e o preparador de goleiros Jyri Nieminen.

Filipe Luís durante passagem pelo Flamengo. Foto: Adriano Pontes/Flamengo



Antes de acertar com os franceses, Filipe Luís esteve no radar de outros times da Europa como o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Sem trabalho desde março deste ano, o treinador acabou demitido do Flamengo em função do irregular início de temporada, que custou a perda dos títulos da Supercopa do Brasil (para o Corinthians) e ainda o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina.



Após ter sido desligado do conjunto rubro-negro, o treinador recebeu sondagens do Cruzeiro. No entanto, o ex-lateral-esquerdo optou por uma pausa na carreira a fim de dar início a um projeto de trabalhar em equipes do continente europeu.





Veja também