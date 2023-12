Monaco vence Rennes e assume vice-liderança da Ligue 1

A- A+

O Monaco venceu neste sábado (9) o Rennes por 2x1 pela 15ª rodada da Ligue 1 e assumiu a vice-liderança, com um ponto a mais que o Nice e três a menos que o líder Paris Saint-Germain.

Com 30 pontos, a equipe do técnico austríaco Adi Hütter superou provisoriamente o Nice, que enfrenta o Reims no domingo.

O brasileiro Vanderson, de 23 anos, foi um dos principais protagonistas da partida, para o bem e para o mal. O lateral-direito do Monaco abriu o placar com um chute cruzado aos 51 minutos, mas foi expulso por receber um segundo cartão amarelo aos 75 minutos.

Apesar de jogar com um homem a menos, a equipe do Principado praticamente garantiu a vitória a cinco minutos do fim do tempo regulamentar, quando o seu capitão Youssouf Fofana marcou o segundo.

O Rennes, 12º colocado com apenas 15 pontos nesta temporada, depois de terminar em quarto no ano passado, diminuiu com um pênalti nos acréscimos.

Sem grandes brilhos, esta vitória serviu de revanche para o Monaco após a goleada (5-2) sofrida na semana passada diante do PSG.

--- Jogos da 15ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Montpellier - Lens 0 - 0

- Sábado:

Rennes - Monaco 1 - 2

(17h00) PSG - Nantes

- Domingo:

(09h00) Nice - Reims

(11h00) Strasbourg - Le Havre

Clermont-Ferrand FC - Lille

Metz - Brest

(13h05) Lyon - Toulouse

(16h45) Lorient - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 33 14 10 3 1 36 11 25

2. Monaco 30 15 9 3 3 31 20 11

3. Nice 29 14 8 5 1 14 5 9

4. Lille 26 14 7 5 2 19 11 8

5. Lens 23 15 6 5 4 19 15 4

6. Reims 23 14 7 2 5 20 19 1

7. Brest 22 14 6 4 4 18 15 3

8. Olympique de Marselha 20 14 5 5 4 18 14 4

9. Nantes 18 14 5 3 6 18 23 -5

10. Le Havre 16 14 3 7 4 12 15 -3

11. Metz 16 14 4 4 6 15 22 -7

12. Rennes 15 15 3 6 6 20 21 -1

13. Montpellier 14 15 3 6 6 17 20 -3

14. Strasbourg 14 14 3 5 6 12 19 -7

15. Toulouse 13 14 2 7 5 14 18 -4

16. Lorient 12 14 2 6 6 18 25 -7

17. Clermont-Ferrand FC 10 14 2 4 8 9 21 -12

18. Lyon 7 14 1 4 9 11 27 -16

