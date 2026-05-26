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TÊNIS Monfils se despede de Roland Garros com discurso emocionante à esposa, Svitolina Francês está na temporada de aposentadoria e realizou última partida no torneio; casal de tenistas está junto há oito anos e tem uma filha

Em sua temporada de despedida do tênis, o francês Gael Monfils, ex-número 6 do mundo, realizou sua última partida dentro de casa, jogando em Roland Garros, aos 39 anos. Em um embate duro contra o compatriota Hugo Gastón, número 58.



O experiente atleta perdeu a partida por 3 sets a 2 (6/2; 6/3; 3/6; 2/6; 6/0), mas teve a oportunidade de dar um último discurso para o público de sua terra natal e aproveitou para emocionar os presentes agradecendo e enaltecendo a relação de oito anos com a também tenista Elina Svitolina, da Ucrânia, número 7 do ranking feminino.

"Gostaria de agradecer à minha esposa, porque sem ela, talvez, eu não estivesse aqui esta noite. Estamos juntos há 8 anos, 8 anos maravilhosos. Você esteve ao meu lado, mas não estou falando da Elina Svitolina, estou falando da Elina mulher, a mulher de verdade, a minha esposa, que está presente em todas as situações, em todos os momentos", discursou Monfils.



E prosseguiu: "Que sempre soube me apoiar como homem - não como o tenista -, que sempre esteve presente nas minhas dúvidas, que sempre soube me animar, me encorajar, me amar e, acima de tudo, me deu o presente mais lindo do mundo: nossa filha. Eu te amo", completou, antes de ser ovacionado na quadra de saibro.

Casal sensação do tênis

Desde 2018 o casal confirmou o namoro e a partir de 2021 Monfils passou a dividir sua vida com Elina Svitolina, ex-número 3 do mundo. O relacionamento dos dois é um dos mais conhecidos do tênis. Além de serem muito ativos em redes sociais, compartilhando suas vidas, também vivem e exaltam as conquistas esportivas um do outro.

"Tão feliz e orgulhoso da minha mulher @elisvitolina pela vitória dela em Rouen @openrouen . Parabéns meu amor ", escreveu o tenista.





E o nascimento de Skaï, em 2022, os deixou ainda mais reconhecidos, embora tenham optado por manter o anonimato de sua filha. Até por este motivo, o aspecto familiar também acompanhou o fim da carreira do francês: Svitolina descreveu a última temporada como um período inevitavelmente emotivo, enquanto Monfils agora aproveita para passar mais tempo com a família.

A última dança

Com dois sets a zero contra, o parisiense parecia destinado a uma derrota final e acachapante, mas venceu o terceiro e o quarto sets, alongando o jogo e mostrando que ainda tinha o desejo da vitória. Ainda assim, o corpo já não respondeu conforme o esperado e a ilusão de uma última virada não conseguiu se concretizar: o atleta sucumbiu no set decisivo, que se mostrou demais para ele após 3h22min de confronto. Em sua última partida em Roland Garros, "La Monf" não adiou sua despedida. Mas proporcionou uma última emoção ao seu torneio favorito.

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