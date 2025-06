A- A+

Copa do Mundo de Clubes Monterrey goleia Urawa e vai enfrentar Dortmund nas oitavas da Copa de Clubes Os mexicanos terminaram no segundo lugar do Grupo E, com cinco pontos

Liderado pelo veterano Sergio Ramos, o Monterrey derrotou o Urawa Red Diamonds por 4 a 0 em Los Angeles nesta quarta-feira (25) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, onde vai enfrentar o Borussia Dortmund.

Os 'Rayados', impulsionados por dois gols do argentino Germán Berterame, terminaram em segundo lugar no Grupo E, com cinco pontos, em uma rodada que começou com tudo em aberto.

"É um passo muito importante para nós", destacou Ramos. "A expectativa era grande e as pessoas não acreditavam que o Monterrey avançaria. É histórico para o nosso clube. É um sonho que se tornou realidade e um esforço enorme de todo o grupo", acrescentou o ex-capitão do Real Madrid.

A Inter de Milão terminou na liderança da chave (7 pontos) graças à vitória por 2 a 0 sobre o River Plate (4 pontos), resultado que beneficiou o Monterrey.

Os mexicanos, que entraram na rodada em terceiro lugar, tinham a obrigação de vencer o Urawa e fizeram o dever de casa no primeiro tempo, com três gols no icônico estádio Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles.

O colombiano Nelson Deossa abriu o placar com um chute forte de fora da área aos 30 minutos.

Berterame ampliou a vantagem aos 34, e o mexicano Jesús Corona praticamente garantiu a vitória com outro chute de longa distância aos 38 minutos. O próprio Berterame fechou a goleada no fim do tempo regulamentar (90').

Esta vitória coloca o Monterrey nas oitavas de final contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, que terminou na liderança do Grupo F. O duelo, que tem tudo para ser dificílimo, será na terça-feira, no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta

"Será uma partida totalmente diferente, contra um time de ponta da Europa", disse o técnico dos 'Rayados', o catalão Domènec Torrent, à DAZN. "Vamos nos preparar bem, mas também vamos desfrutar".

O Urawa, já eliminado, se despediu da Copa do Mundo de Clubes sem pontuar, agradecendo o apoio da torcida, que continuou pulando e vibrando até o apito final no Rose Bowl.

Após a eliminação precoce do Pachuca, o futebol mexicano terá um representante na fase de mata-mata do primeiro Mundial da Fifa expandido para 32 times.

"O futebol europeu é o melhor do mundo, mas estamos muito motivados para desempenhar um bom papel", garantiu o atacante Alfonso Alvarado. Contra o Dortmund, "daremos até a última gota possível".

Escalações:

Monterrey: Esteban Andrada - Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Luis Reyes (Gerardo Arteaga, 65') - Fidel Ambriz, Oliver Torres, Nelson Deossa, Jesús Corona (Iker Fimbres, 65) - Alfonso Alvarado (Roberto de la Rosa, 65) e Germán Berterame. Técnico: Domènec Torrent.

Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa - Danilo Boza, Marius Hoibraten, Takahiro Sekine (Takuya Ogiwara, 68') - Yusuke Matsuo, Ryoma Watanabe, Matheus Savio (Tomoaki Okubo, 70), Takuro Kaneko (Thiago Santana, 46), Samuel Gustafson (Taishi Matsumoto, 46') - Yoichi Naganuma e Kaito Yasui. Técnico: Maciej Skorza.

